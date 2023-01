24h Dubai 2023: HRT-Mercedes besetzt erste Reihe, Rossi in Top 10

Audio-Player laden

Die 24 Stunden von Dubai sehen eine "Doppelpole" für die Mercedes-AMG GT3 aus dem Haupt Racing Team. Luca Stolz, Fabian Schiller, Axcil Jefferies und Martin Konrad wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhren die Poleposition für den unter dem Namen "Al Manar Racing by HRT" auftretenden, schwarzen Mercedes-AMG GT3 heraus.

Gleich auf Platz zwei folgt das bunte Schwesterfahrzeug #4 von Hubert Haupt, Khaled al Qubasi, Sebastien Baud, Jules Gounon und Luca Stolz. Auf dem dritten Platz folgt Herberth Motorsport mit dem Schnellsten seiner drei Porsche 911 GT3 R (991.2, weil noch mit den Fahrzeugen Stand 2022 gefahren wird). Die #911 tritt unter der Bezeichnung "Pure Rxcing" an.

Das Qualifying wurde in vier Abschnitten gefahren. Zwei davon fanden am Freitagnachmittag statt, die anderen beiden bei Dunkelheit am Freitagabend. Jede Session ging über 15 Minuten. Es zählte der Durchschnitt der vier Fahrer. Der schnellste Umlauf gelang Luca Stolz in Q3 in 1:58.335 Minuten.

Zunächst lag der Porsche #911 am Ende der ersten und zweiten Session an der Spitze, wurde aber in der Dritten vom HRT-Mercedes #777 (Stolz/Jefferies/Schiller/Konrad) verdrängt. Da Fabian Schiller in der letzten Sitzung auf dem Auto saß, ließ sich die "Triple Seven" die Pole nicht mehr nehmen. Die Rundenzeit im Durchschnitt beträgt 1:59.791 Minuten, alle anderen Fahrzeuge liegen über der 2-Minuten-Marke.

Das BMW-Debüt von WRT endete mit den Positionen vier und acht. Valentino Rossis Fahrzeug landete dabei auf der achten Position. 21 GT3-Fahrzeuge sind für das Rennen gemeldet.

Startaufstellung 24h Dubai 2023 (GT3)

*Pro-Am-Klasse

**Am-Klasse

1. HRT-Mercedes #777 (Stolz/Jefferies/Schiller/Konrad) - 1:59.791 Minuten

2. HRT-Mercedes #4 (Haupt/al Qubaisi/Baud/Gounon/Stolz) +0,359 Sekunden

3. Herberth-Porsche #911 (Müller/Malichin/Sturm/King) +0,418

4. WRT-BMW #7 (Saud Fahad al Saud/Menchace/Simmenauer/Klingmann/Vanthoor) +0,528

5. EBM-Porsche #10 (Bamber/S. Grove/de Pasquale/B. Grove) +0,537

6. Attempto-Audi #99 (Aka/Hutchison/Mukovoz/Pereira) +0,628

7. WRT-BMW #7 (Saud Fahad al Saud/Menchace/Simmenauer/Klingmann/Vanthoor)* +0,733

8. WRT-BMW #46 (Whale/Rossi/Gelael/Hesse/Martin) +1,049

9. GP-Elite-Porsche #32 (Groeneveld/J. van Kuijk/D. van Kuijk/Vermeulen) +1,190

10. Visiom-Ferrari #2 (Pagny/Iannetta/Bouvet/Tinseau/Lunardi)* +1,233

11. Herberth-Porsche #92 (Hart/Skeer/Adelson/Lucas)* +1,245

12. Sainteloc-Audi #26 (Kelders/Gachet/Bastard/Doquin/Demoustier) +1,357

13. Herberth-Porsche #91 (Bohn/Allemann/R. Renauer/A. Renauer)* +1,448

14. 7TSix-McLaren #76 (Cottingham/Gilbert/Rueda/Vyboh)** +1,451

15. Phoenix-Audi #1 (Doppelmayr/Kaffer/Erhart/Jöns)* +1,754

16. MP-Mercedes #19 (H. de Jong/de Heus/D. de Jong)* +1,960

17. Poulsen-BMW #14 (R. Poulsen/K. Poulsen/K. Jensen/Birch)* +2,215

18. CP-Mercedes #85 (Putman/Espenlaub/Foster/Lewis/Quaife)** +2,258

19. MRS-Porsche #43 (Vogel/Sedgwick/Köhler/Honkavuori)* +3,240

20. Kox-Porsche #48 (Pronk/S. Kox/Retera/P. Kox/Boonen) +3,428

40. Haas-RT-Audi #21 (Soulet/Detry/Bertels/Mazatis/Vervisch) - Motorschaden nach Q2

Zwischenzeitlich gab es auch zwei Trainingssitzungen. Da hier die absoluten Topstars auf Einzelzeitjagd gingen, sind die Zeiten schneller als der aggregierte Durchschnitt aus vier Fahrern. Jules Gounon holte für HRT die Bestzeit im Tagestraining in 1:58.733 Minuten. Im Nachttraining hatte Alex Aka im Attempto-Audi die Nase in 1:59.040 Minuten vorn.

Der Start zum Rennen ist am Samstag um 12 Uhr MEZ, was 15 Uhr Ortszeit entspricht.

Mit Bildmaterial von Haupt Racing Team.