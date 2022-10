Auf den Spuren von F1 & MotoGP: 24h-Series führt 6h-"Sprintrennen" ein

Audio-Player laden

Des einen Langstreckenrennen ist des anderen Sprint: Die Creventic hat für die 24h Series eine Besonderheit in den Kalender 2023 eingebaut: Nach dem Vorbild von Formel 1 und MotoGP wird bei einem neu eingeführten Rennen in Estoril ein Sprintrennen austragen.

Dieses geht mit sechs Stunden über eine Distanz, die in den allermeisten anderen Rennserien als Langstreckenrennen eingestuft wird. In einem 6-Stunden-Rennen am Freitag, den 7. Juli, werden die Startpositionen für das 12-Stunden-Rennen am Samstag ausgefahren (den Sonntag lässt die Creventic außerhalb von 24-Stunden-Rennen frei). Auch werden bereits einige Meisterschaftspunkte dabei verteilt.

Das Rennen mit damit insgesamt 18 Stunden Fahrzeit ersetzt die bisherigen 24 Stunden von Portimao, die bislang einen Fixpunkt im Kalender dargestellt haben. Im Juni 2020 hat das Rennen einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil es das erste internationale Rennen nach dem COVID-19-Lockdown gewesen ist.

Durch den Wegfall der 24 Stunden von Portimao schrumpft die 24h Series auf nur noch zwei 24-Stunden-Rennen zusammen: Das Aushängeschild der Serie, die 24 Stunden von Dubai Mitte Januar, und das Saisonfinale in Barcelona, das von Anfang auf Mitte September rückt.

Auch sind für 2023 keine Rennen außerhalb Europas und Arabiens anberaumt. Die 24 Stunden von Sebring, die 2021 das Saisonfinale gestellt haben und 2022 aus logistischen Gründen abgesagt worden sind, tauchen im Kalender nicht mehr auf.

Am ersten Dezemberwochenende 2022 trägt die 24h Series ein 12-Stunden-Rennen in Kuwait aus. Dieses ist im Kalender für 2023 zunächst ebenfalls nicht vorgesehen. Da es aber zur neu geschaffenen "Middle East Trophy" der 24h-Series zählt, die jahresübergreifend ausgeschrieben wird, ist davon auszugehen, dass das Rennen erst mit dem Kalender für 2024 angekündigt wird.

Kalender 24h Series 2023

Middle East Trophy 2022/23

30. November - 2. Dezember: 12 Stunden von Kuwait

13.-15. Januar: 24 Stunden von Dubai

21./22. Januar: 6 Stunden von Abu Dhabi

European Trophy 2023

25./26. März: 12 Stunden von Mugello

6./7. Mai: 12 Stunden von Spa-Francorchamps

11./12. Juni: 12 Stunden von Monza

7./8. Juli: 12 Stunden von Estoril (+6 Stunden Sprintrennen)

15.-17. September: 24 Stunden von Barcelona

Mit Bildmaterial von WTM Racing/MMKS.