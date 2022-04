Cupra peilt mit seinen "Fab Four" den ETCR-Titel 2022 an

Audio-Player laden

So wie die Beatles als die "Fab Four" der Musikwelt bezeichnet wurden, so hat Cupra sein eigenes Quartett fantastischer Fahrer, um 2022 im elektrischen Tourenwagen-Weltcup (ETCR) den Titelgewinn aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen.

Mattias Ekström, Meister der ersten ETCR-Saison (damals Pure ETCR), und Jordi Gene sind die beiden Routiniers, die nach dem Weggang von Mikel Azcona zu Hyundai und Daniel Nagy für die ETCR-Saison 2022 in der spanischen Mannschaft verbleiben. Diese hat sich mit EKS, dem Team von Ekström, zusammengetan.

Gene ist seit vielen Jahren das Aushängeschild der Marke Cupra - zunächst bei Seat und seit der Gründung von Cupra unter eben diesem Banner. Der Spanier beendete die Saison 2021 im ETCR auf dem vierten Platz der Gesamtwertung und war maßgeblich an der Entwicklung des Cupra e-Racer beteiligt.

Für die neue Saison hat Cupra neben Ekström und Gene zwei Fahrer ins Team geholt, die trotz ihrer Jugend bereits einen illustren Namen und eine große Karriere hinter sich haben: Tom Blomqvist und Adrien Tambay.

Tom Blomqvist, Cupra EKS, und Adrien Tambay, Cupra EKS, mit dem Cupra e-Racer Photo by: Cupra

Tom Blomqvist, der Sohn des ehemaligen Rallye-Weltmeisters Stig Blomqvist, war in der Formel 3, der DTM und der Formel E am Start und zudem im Langstreckensport (sowohl WEC als auch Blancpain-GT-Series). 2018 siegte er bei den 24 Stunden von Spa, 2022 bei den 24 Stunden von Daytona. Zudem wurde er 2021 Zweiter in der LMP2-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans.

Adrien Tambay bringt ebenfalls einen bekannten Namen und ein gutes Händchen mit zu Cupra, denn er ist der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Patrick Tambay. Er hat die vergangenen Jahre in der DTM und in unterschiedlichen GT-Meisterschaften verbracht. Jetzt gibt der 31-Jährige sein Debüt im Elektrorennsport.

Der ETCR-Saisonauftakt 2022 findet vom 6. bis 8. Mai auf dem legendären Stadtkurs in Pau (Frankreich) statt. Dort wird für den Cupra e-Racer eine neue Lackierung mit chamäleonartigem Erscheinungsbild präsentiert.

Laut Cupra handelt es sich dabei um unterschiedliche Formen und Farben, die "ein von der digitalen Welt inspiriertes und beeinflusstes Design sind und einen revolutionären Wandel in der Ästhetik der Marke signalisieren".