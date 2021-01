Auch Jenson Button steigt in die Extreme E ein

Die Extreme-E-Serie ist zweistellig - zweistellig an Weltmeistern im Motorsport. Jenson Button hat sich als Teambesitzer und Fahrer für die Elektro-SUV-Meisterschaft eingeschrieben.

Der Formel-1-Weltmeister von 2009 bringt sein eigenes Team JBXE an den Start und übernimmt den Startplatz von HWA. Er ist damit nach Nico Rosberg und Lewis Hamilton der dritte Formel-1-Weltmeister, der sich ein Team in der Offroad-Rennserie zulegt.

JBXE ist das zehnte Team für die Eröffnungssaison der Extreme E, die am 3. und 4. April in Saudi-Arabien beginnt. Erste Renderings zeigen, dass Buttons Team mit einer Hommage an den Brawn BGP 001 ins Rennen gehen wird, mit gelben Ecken auf weißem Grund. Seine Teamkollegin (eine weibliche Pilotin ist in der Extreme E Pflicht) steht noch nicht fest.

In der Extreme E kann Button seine Offroad-Leidenschaft ausleben Foto: JBXE/Extreme E

Begeisterter Offroader seit 2019

"JBXE hat lange auf sich warten lassen und ich freue mich und bin stolz, seine Gründung und den Eintritt in die erste Extreme-E-Meisterschaft bekannt zu geben", sagt der 41-Jährige.

"Mich hat vor ein paar Jahren das Offroad-Virus gepackt, das dazu führte, dass ich in einigen Rennen, darunter der Mint 400 und der Baja 1000, in ein eigenes Team investiert habe. Ich habe es absolut geliebt!"

Motorsport auf Matsch und Sand ist ihm in die Wiege gelegt, denn sein Vater John Button war ein bekannter Rallycross-Pilot in den 1970er- und 80er-Jahren. Jenson Button nahm 2019 die Baja 1000 unter die Räder, eines der härtesten Offroadrennen der Welt auf der kalifornischen Halbinsel.

"Es war ungefähr zur gleichen Zeit, als ich zum ersten Mal von den Plänen für die Extreme E hörte, die ich mit großem Interesse verfolgt habe. Was Alejandro Agag, Ali Russell und ihr Team geschafft haben, ist geradezu unglaublich. Wir werden ein Teil davon sein."

Zehn Weltmeister in der Extreme E engagiert

Formel-E- und Extreme-E-Gründer Alejandro Agag fügt hinzu: "Ich freue mich sehr, mit Jenson Button einen weiteren großen Namen in der Welt des Motorsports begrüßen zu dürfen. Er ist einer der beliebtesten Fahrer im Geschäft. Extreme E wird ihm die Möglichkeit geben, eine seiner lang gehegten Leidenschaften zu leben und im Offroad-Rennsport auf höchstem Niveau zu fahren."

Das Design des Odyssey 21 erinnert an Brawn GP Foto: JBXE/Extreme E

"Jenson wird zusammen mit seiner Teamkollegin unsere Mission, das Bewusstsein für die globale Klimakrise zu schärfen, weiteres Gewicht verleihen und gleichzeitig das tun, was wir lieben - Rennsport."

Mit Rosberg, Hamilton und Button sind drei Formel-1-Weltmeister in der Extreme E 2021 engagiert, doch weitere Weltmeister treten als Fahrer an. Diese sind Johan Kristoffersson, Timmy Hansen und Mattias Ekström (Rallycross), Sebastien Loeb und Carlos Sainz (Rallye) sowie Laia Sanz (Trial) und Kyle LeDuc (Pro-4-Offroading).

Jenson Button nahm nach seinem Formel-1-Karriereende zunächst an Sportwagenrennen teil und gewann unter anderem im Jahr 2018 die heiß umkämpfte japanische Super GT. Außerdem nahm er die 24 Stunden von Le Mans in der LMP1-Kategorie in Angriff. Ein GT3-Engagement mit McLaren im Jahr 2020 scheiterte an der COVID-19-Pandemie. Kürzlich wurde er als Berater des Williams-Formel-1-Teams vorgestellt.

Mit Bildmaterial von JBXE/Extreme E.