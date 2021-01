Extreme-E-Saison 2021 live im deutschen Free-TV

Die Extreme E hat für ihre Debütsaison 2021 eine Heimat im deutschen Fernsehen gefunden: ProSieben wird die Läufe live und exklusiv auf dem frei empfangbaren Sender ProSieben Maxx übertragen. In der Pressemitteilung wird von einem langfristigen Exklusivvertrag zwischen der Serie und dem Medienunternehmen berichtet.

Doch nicht nur Fans in Deutschland dürfen sich auf die Live-Übertragungen freuen, denn die Läufe werden auch in der Schweiz und in Österreich zu sehen sein. Außerdem werden die Events nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet gezeigt werden. Dazu nutzt der Sender seine Plattformen Ran, Goingreen und den eigenen Youtube-Kanal.

Extrem-E-Marketingchef Ali Russell sagt: "Deutschland ist bekannt für seine fantastische Motorsport-Historie und ein wichtiger Schwerpunkt für uns als Meisterschaft. Wir haben zwei deutsche Teams, einen deutschen Fahrer. Das elektrische SUV-Rennen umfasst einige der entlegensten Winkel der Welt, die alle von der Klimakrise nachteilig beeinflusst wurden. Das Programm wird nicht nur Live-Rennen zeigen, sondern auch die ganzheitlichen Geschichten der Meisterschaft in Bezug auf Elektrifizierung, Umwelt und Gleichstellung hervorheben."

Seven.One-Sports-Geschäftsführer Stefan Zant erklärt: "Mobilität und Nachhaltigkeit sind sehr wichtige Themen für die Seven.One Entertainment Group. Da die Rennserie Extreme E Motorsport und Nachhaltigkeit auf ganz besondere und spektakuläre Weise verbindet, passt sie sehr gut in unser Sportrechte-Portfolio. Wir freuen uns, den Start der neuen Rennserie von Anfang an mit einer umfassenden Medialisierung über unsere TV-, Digital-, Social- und Audio-Plattformen im deutschsprachigen Raum unterstützen zu können."

Auch Xtreme-Racing-Gründer und Ex-Formel-1-Pilot Nico Rosberg äußert sich: "Der Start der allerersten Extreme-E-Saison rückt näher und ich freue mich, dass sie auf ProSieben Maxx in meinem Heimatland Deutschland ausgestrahlt wird. Während die Rennen extrem spannend zu beobachten sein werden, ist einer der größten Reize der Meisterschaft für mich die Umwelt- und Cleantech-Elemente, die mir sehr am Herzen liegen."

Das erste Rennen der Saison ist am 3. und 4. April in Al Ula in Saudi-Arabien geplant. Bis dahin wird die gesamte Fracht der Serie auf die schwimmende Basis der Serie, die St. Helena, geladen. Anschließend wird die Weltreise der neuen Meisterschaft beginnen, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, mit den Rennen auf die Klimakatastrophen auf der Welt aufmerksam zu machen.

Mit Bildmaterial von Extreme E.