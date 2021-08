McLaren verpflichtet Tanner Foust für die Extreme E

McLaren hat den ersten Fahrer für die Extreme-E-Saison 2022 verpflichtet. Wie der britische Rennstall am Mittwoch bekanntgab, wir der US-Amerikaner Tanner Foust im nächsten Jahr in der Elektro-SUV-Rennserie für den Traditionsrennstall ins Lenkrad greifen.

Der 48-jährige Foust ist im Motorsport vor allem als Rallycross-Pilot bekannt. Dreimal war er Meister der US-Amerikanischen Rallycross-Meisterschaft. Darüber hinaus war er auch in der Rallycross-Europameisterschaft aktiv, wo er 2011 Vize-Meister wurde. 2014 gelang ihm in Schweden ein Sieg in der Rallycross-WM (WRX).

Darüber hinaus ist Foust als Stuntfahrer tätig und hat an zahlreichen Hollywood-Produktionen wie den Filmen der Bourne-, Iron Man- und Fast & Furious-Reihen mitgewirkt. Für Schlagzeilen sorgte er 2011 auch am Rande des Indianpolis 500 mit einem Rekordsprung auf einer überdimensionalen Hot-Wheels-Bahn.

In seiner Heimat ist der Hobbyflieger zudem als Co-Moderator der US-Version des TV-Magazins "Top Gear" einer breiten Öffentlichkeit bekannt. "Für McLaren fahren zu können, ist der Traum eines jeden Fahrers, und die Möglichkeit, für das Team in dieser innovativen und fantasievollen Rennserie anzutreten, macht es noch spezieller", sagt Foust.

"Das Konzept ist einzigartig und die Herausforderung fesselnd. Es wird mir ermöglichen, all meine Erfahrungen und Fähigkeiten einzubringen und gleichzeitig Teil einer positiven Sache zu sein, die sich mit wichtigen Themen für unseren Planeten und unsere Gesellschaft befasst", so der US-Amerikaner weiter.

McLaren-CEO Zak Brown kommentiert die Verpflichtung wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dass Tanner zur McLaren-Fahrerfamilie gestoßen ist. Er ist ein hochkarätiger Off-Road-Fahrer mit jeder Menge Erfahrung und vielen Erfolgen. Neben seinem fahrerischen Können ist er eine fantastische Persönlichkeit, die uns helfen wird, neue Fans auf der ganzen Welt anzusprechen und den Zweck und die wichtigen Botschaften von Extreme E in den Vordergrund zu stellen."

McLaren hatte im Juni 2021 verkündet, ab der Saison 2022 an der Extreme E teilzunehmen. Wer Fahrerin für das Team wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. In der Extrem E teilen sich in jedem Team eine Frau und ein Mann ein Auto.

Mit Bildmaterial von James Holland.