Nasser Al-Attiyah und Jutta Kleinschmidt starten mit viel Arbeit in die Extreme-E-Saison 2022

Am 19. und 20. Februar startete die Extreme E im saudi-arabischen Neom in ihre zweite Saison. Das Jahr 2022 soll der Wendepunkt für CUPRA sein, denn sowohl das Line-up als auch das Auto sind ein Gewinnerpaar. Mit Nasser Al-Attiyah und Jutta Kleinschmidt am Steuer des neuen Tavascan Extreme E soll die Geschwindigkeit im Wettbewerb in Ergebnisse umgesetzt werden. Doch wie das erste Saisonrennen zeigte, ist das einfacher gesagt als getan.

Beide Fahrer waren zu Beginn des Wochenendes entschlossen, motiviert und überzeugt. Alles schien zu passen, bis Al-Attiyah ein kleiner Fehler unterlief. Er erwischte irgendwie keinen perfekten Start, brauchte einige Zeit, um den Rückstand aufzuholen, und als er die Konkurrenten überholte, verhinderte ein Fehler, dass er ins Ziel kam. Seine Teamkollegin Jutta Kleinschmidt fasste die Ereignisse perfekt zusammen: "Was für ein Wochenende für uns! Wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt. Wir hatten einen guten Start, waren mit unserem Tempo zufrieden und dann verpasste Nasser die Ziellinie, was uns ganz nach hinten warf."

"Unsere Hoffnungen konzentrierten sich auf das zweite Qualifying, und wir schafften es, auf den sechsten Platz zurückzukommen, der uns ins Halbfinale bringen würde. Aber dann bekamen wir eine Strafe wegen des Zwischenfalls zwischen Carlos Sainz und Nasser, und das warf uns wieder zurück. Wir waren wirklich motiviert, das Rennen zu gewinnen, wir hatten eine gute Strategie, und obwohl die Aufhängung ziemlich beschädigt war, war ich ziemlich nah dran. Das Auto fuhr sehr holprig, und wir mussten den Stoßdämpfer wechseln. Wir waren nah dran am Sieg, aber es hat nicht gereicht".

Dennoch hatte das vergangenen Wochenende auch postive Seiten. Nasser, der das Auto vorher noch nie gefahren hatte, zeigte sofort seine Fähigkeiten. Auch das Rennformat war für ihn neu, doch er passt sich schnell an die Konkurrenz an. So zeigte sich Al-Attiyah am Ende des Wochenendes sehr optimistisch: "Es war eine schöne Woche, denn ich habe trotz all der Probleme viel gelernt. Ich habe zwar einige Fehler gemacht, aber insgesamt bin ich nach der ersten Erfahrung zufrieden. Ich möchte dem CUPRA Team für diese Gelegenheit danken. Wir haben unseren Speed gezeigt und ich glaube, dass wir bei den kommenden Rennen stark sein und noch viel besser abschneiden können".

Nasser ist nicht nur ein talentierter und schneller Fahrer, sondern mit ihm hat ABT CUPRA auch einen Piloten, der Massen bewegen kann. Dank seiner Fans gewann das Team beim GridPlay mit 39 Prozent der Stimmen. Nassers Popularität könnte die Extreme E bekannter machen und mehr Menschen dazu bringen, dieses neue Motorsport-Konzept zu verfolgen.

Und dann gab es am Samstag einen Moment, der wirklich die menschliche Seite des Wettbewerbs repräsentierte und seine Anerkennung verdient. Es war etwas Warmherziges und Aufrichtiges, und es entsprach dem Geist und den Werten großer Sportler. Als die Fahrerin Christine GZ am Samstag einen schweren Unfall erlitt, begab sich Jutta Kleinschmidt sofort ins Medical-Center, um nach ihrer Kollegin zu sehen. Sie war die einzige Fahrerin, die das tat; ein Beweis für ihr Fairplay. Jutta verkörpert die Stärke, die Motivation, die Leidenschaft und das Mitgefühl, auf die jeder Motorsportler oder einfach nur Motorsportliebhaber zählen sollte.

Wir müssen abwarten, wie die Saison verläuft. Das Positive für den ABT CUPRA ist, dass es nach einem schwierigen ersten Lauf eigentlich nur besser werden kann. Das nächste Rennen findet in drei Monaten in Cerdena statt. Es kommt nicht darauf an, wie es anfing, sondern wie es endete!

