Rote Flagge nach Rennende: F1-Academy-Siegerin Pin nachträglich bestraft!

Doriane Pin hat das erste Rennwochenende der F1-Academy-Saison 2024 in Saudi-Arabien dominiert. Die Französin sicherte sich beide Polepositions, beide Rennsiege und fuhr einmal die schnellste Rennrunde, wodurch sie Dschidda mit 55 von 56 maximal möglichen Punkten verlässt.

Im zweiten Lauf am Samstag sorgte sie allerdings auch für einen kuriosen Zwischenfall, denn nach der 13. und letzten Rennrunde übersah sie die Zielflagge - und blieb einfach weiter auf dem Gas, obwohl das Rennen bereits abgewunken war.

Weil auch das Team sie am Funk nicht darüber informierte oder der Funk nicht funktionierte, sah sich die Rennleitung daraufhin gezwungen, die rote Flagge zu zeigen, nachdem Pin ein weiteres Mal die Zielflagge überquert hatte.

Denn das Missverständnis hätte durchaus gefährlich enden können, weil nach der Auslaufrunde zum Beispiel die Top 3 ihre Boliden auf der Zielgeraden abstellen. Wäre Pin noch eine weitere Runde im Rennspeed gefahren, hätte es daher einen schweren Unfall geben können.

Die roten Flaggen realisierte Pin schließlich und ging endlich vom Gas. Am Funk kam es danach zu folgendem Dialog:

Renningenieur: "Doriane, was machst du? Es ist abgewunken!"

Pin: "Du hast mir nichts gesagt!"

Renningenieur: "Okay, komm sehr langsam zurück in den Grid, sehr langsam zurück in den Grid."

Kurze Zeit später ist ein weiterer Dialog zu hören:

Pin: "Du hast mir nichts gesagt!"

Renningenieur: "Okay, tut mir leid. Komm einfach sehr, sehr langsam in den Grid zurück."

Pin, die von Mercedes unterstützt wird, könnte nun noch nachträglicher Ärger drohen, denn die Rennleitung hat eine Untersuchung eingeleitet, weil sie nach Rennende verbotenerweise ein zweites Mal die Ziellinie überquerte.

Sollte sie eine nachträgliche Strafe bekommen, würde Abbi Pulling aus dem Alpine-Nachwuchsprogramm profitieren, die in beiden Rennen am Wochenende Zweite hinter Pin wurde.

Mit Carrie Schreiner geht 2024 auch eine Deutsche in der F1-Academy an den Start. Sie beendete die Rennen in Dschidda auf P10 und P9 und damit jeweils in den Punkten. Die Schweizerin Tina Hausmann belegte im ersten Lauf P6, ging im zweiten Rennen als 13. jedoch leer aus.

UPDATE: Pin wurde für das erneute Überfahren der Ziellinie nach Rennende mit einer nachträglichen 20-Sekunden-Zeitstrafe belegt. Dadurch fällt sie bis auf Rang neun zurück, der Sieg geht damit an Pulling, die auch die Führung in der Meisterschaft übernimmt, vor der von Ferrari unterstützten Maya Weug.

Weil es nach dem Rennen noch weitere Strafen gab, rückte auch Carrie Schreiner bis auf Platz sieben nach vorne.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.