Kacke-Emoji bei WhatsApp gepostet: Kuriose Strafe in der Formula Regional

Ein in dieser Form wohl einmaliges Vergehen hat beim Rennwochenende der Formel-Regional-Europameisterschaft (FRECA) in Spa-Francorchamps am Freitag zu einer Strafe für das niederländische Team MP Motorsport geführt.

Weil ein Teammitglied in einer offiziellen WhatsApp-Gruppe unter anderem das Emoji eines Kothaufens gepostet hatte, wurde das Team mit einer Geldstrafe von 2.000 Euro belegt, die allerdings bis zum Ende der Saison zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem wurde das betreffende Teammitglied aus der WhatsApp-Gruppe entfernt.

Virtueller Schauplatz des Vergehens war eine offizielle Notice-Board-Gruppe der FRECA, in der Entscheidungen der Sportkommissare und andere offizielle Dokumente an die Teams verschickt werden.

Entscheidung der Sportkommissare als Auslöser

Dort war am Freitag auch die Entscheidung Nummer 17 veröffentlicht worden, in der die Sportkommissare zu dem Schluss kamen, dass nach einer Berührung zwischen Joshua Dufek (van Amersfoort) und Sami Meguetounif (MP Motorsport) keine weiteren Maßnahmen erforderlich seien.

Diese Entscheidung stieß bei einem Teammitglied von MP Motorsport offenbar auf Unverständnis. Laut Urteil der Sportkommissare schickte es als Antwort ein Emoji mit einem "braunen Scheiße-Wirbel" in die Gruppe. Kurz darauf wurde diese Nachricht gelöscht und stattdessen ein Emoji mit einem Clownsgesicht gepostet, das später ebenfalls gelöscht wurde.

Die Sportkommissare sahen darin einen Verstoß gegen Artikel 16.5 des Sportlichen Reglements der FRECA und Artikel 12.2.1.k des Internationalen Sportgesetzes des Automobil-Weltverbandes FIA. Im Urteil heißt es wörtlich:

Wie das Urteil begründet wird

"Gemäß Artikel 3.3 des Sportlichen Reglements der FRECA 'ist es die Pflicht des Teilnehmers, dafür zu sorgen, dass alle Personen, die von seiner Nennung betroffen sind, alle Bestimmungen, wie ergänzt oder abgeändert, des Kodex, des Allgemeinen Reglements der FIA für Rennstrecken sowie des Sportlichen und Technischen Reglements der Formula Regiona European Championship by Alpine einhalten'."

"Auf der anderen Seite sieht Artikel 16.5 des FRECA-Sportreglements vor, dass jedes Verhalten, das nicht im Einklang mit dem Geist der Meisterschaft steht, einschließlich der Verletzung der Moral und der sportlichen Ethik, der Beeinträchtigung der höheren Interessen des Motorsports, des moralischen oder materiellen Schadens, den ein Mitglied eines Teams/Wettbewerbers, ein Fahrer oder sein Umfeld erleidet, von den Offiziellen bestraft wird."

"Die Sportkommissare sind der Meinung, dass die oben genannten Äußerungen nicht angemessen sind, da sie die getroffene Entscheidung nicht respektieren. Artikel 12.2 und 12.2.1.k des Internationalen Sportgesetzes der FIA definiert Fehlverhalten in Form 'der Verwendung von Ausdrücken, die vernünftigerweise als beleidigend, erniedrigend oder unangemessen angesehen werden können', als Verstoß gegen dieses Reglement."

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.