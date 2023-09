Dani Pedrosa erneut auf vier Rädern: Start im GT2-KTM

Prominenter Zuwachs für die GT2 European Series am kommenden Wochenende: Daniel "Dani" Pedrosa wird die beiden 50-minütigen Rennen auf dem Circuit Ricardo Tormo bei Valencia mit einem KTM X-Bow GT2 bestreiten.

Er teilt sich das von Reiter Engineering eingesetzte Fahrzeug mit KTM-Vorstand Hubert Trunkenpolz, der regelmäßig in der amateurbasierten Meisterschaft im Rahmen der GT-World-Challenge (GTWC) Europe an den Start geht.

"Ich bin begeistert und zugleich sehr dankbar, dass ich mich dieser Herausforderung stellen darf. Es ist das erste Mal in der GT2-Serie für mich und das erste Mal mit dem KTM X-BOW GT2", sagt der dreimalige Motorrad-Weltmeister und 54-fache Grand-Prix-Sieger.

"Mit Hubert habe ich jemanden an meiner Seite, der das Auto sehr gut kennt. Vom Gaststart erhoffe ich mir, viele Erfahrungen mitzunehmen und vor allem das Adrenalin auf vier Rädern zu spüren."

Bis zu 600 PS stark: Der KTM X-Bow GT2 Foto: KTM/JEP

"Dani ist ein echter Racer und eine Bereicherung für die Marke", sagt Hubert Trunkenpolz, Pedrosas Teamkollege in der Fanatec GT2 European Series. "Auf den Gaststart ist das ganze Team gespannt. Wir sind davon überzeugt, dass er auch auf vier Rädern eine starke Vorstellung abgibt. Zugleich freuen wir uns auf sein Feedback zum KTM X-BOW GT2."

Für Pedrosa ist es der erste Einsatz in einem GT2-Fahrzeug. Der KTM X-Bow GT2 leistet rund 600 PS bei einem Gewicht von nur 1.048 Kilogramm. Die genauen Werte hängen jedoch von der Einstufung in der Balance of Performance (BoP) ab.

Der Spanier bestritt bereits im vergangenen Jahr fünf Rennen in der Lamborghini Super Trofeo für das mittlerweile nicht mehr aktive Team FFF Racing. Damals erzielte er an der Seite von Antonin Borga in fünf Rennen vier Top-10-Platzierungen mit P4 als bestem Ergebnis.

Pedrosa ist nach wie vor in der MotoGP aktiv. Zwar hat er seine aktive Karriere Ende 2018 beendet, ist aber seitdem Test- und Entwicklungsfahrer bei KTM. Außerdem startet er immer wieder als Wildcard-Fahrer bei MotoGP-Rennen, so auch an diesem Wochenende beim (bitte kurz Luft holen) Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Mit Bildmaterial von KTM/JEP.