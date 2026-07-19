GT2 | KTM und Ginetta triumphieren in Misano, Maserati holt Masters-Sieg und Podestplätze in der PRO/AM

Die dritte Runde der GT2 European Series, die am Wochenende in Misano ausgetragen wurde, sah KTM und Ginetta als Gesamtsieger, gefolgt von einem exzellenten Mercedes, während die Maseratis ein schwierigeres Event als erwartet mit wertvollen Platzierungen und Punkten abschlossen.

Die von LP Racing und Dinamic Motorsport eingesetzten Trident-Autos sicherten sich Trophäen in den Kategorien Masters und PRO/AM, während das Auto von I4Race nach einem Unfall in Rennen 1, der einen Start in Rennen 2 verhinderte, zur Aufgabe gezwungen war

#6 I4Race, Maserati GT2: Antoine Potty Foto di: Davide Cavazza

RENNEN 1

Luca Pirri und Célia Martin hatten den ersten Lauf des Romagna-Wochenendes gewonnen, der am Samstagnachmittag unter sengender Sonne stattfand und voller Wendungen steckte – einschließlich der letzten, bei der der #18 Maserati disqualifiziert wurde, weil er 13 kg Untergewicht hatte.

Beim Start hielt Polesitter Antoine Potty im #6 Maserati von I4Race die Führung, musste diese aber noch in der ersten Runde an den von Mikkel Njor temperamentvoll pilotierten #3 Ginetta abgeben. Doch bereits in der zweiten Runde konterte er seinen CMR-Rivalen und begann, sich vom Verfolgerfeld abzusetzen.

Unter ihnen war Debütantin Martin, die ihrerseits im Maserati-LP Racing #18 auf den zweiten Platz vorrückte, indem sie den G56 überholte, während sich dahinter ein packender Kampf um die Top 5 zwischen den anderen LP Racing-Fahrern entwickelte: Stefan Rosina im #88 Audi sowie die Maseratis von Thomas Yu Lee und Philippe Prette, dicht gefolgt von Adrian Ferrer. In Runde 3 gelang es Ferrer, Prette zu überholen und den #116 Mercedes von NM Racing auf den sechsten Platz vorzuschieben.

In Runde 5 drehte sich Yu Lee und verlor dadurch an Boden, doch der dramatische Wendepunkt des Tages ereignete sich in Runde 7: Potty krachte – aufgrund eines Bremsproblems – im „Tramonto“ ungebremst in die Leitplanken und zerstörte seinen Maserati, überstand den Unfall glücklicherweise aber ohne schwere Verletzungen.

Das Safety-Car wurde auf die Strecke geschickt, aber schnell wurde klar, dass die Leitplanken repariert werden mussten. So wurde die rote Flagge geschwenkt und alle kehrten für fast 45 Minuten in die Boxengasse zurück, während die Streckenposten die Arbeiten abschlossen.

Das Rennen wurde in Runde 12 mit knapp 30 Minuten Restzeit auf der Uhr wieder freigegeben: Martin verteidigte ihre Führung gegen die Angriffe der Konkurrenz, bevor die Boxenstopps begannen und der nun von Pirri gesteuerte #18 Maserati erneut in Führung ging. Pirri setzte sich leicht von Lorenzo Marcuccis Audi ab, während Kyffin Simpson im Ginetta als gefährlicher Dritter lauerte.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette Foto di: Davide Cavazza

Während des Boxenstopps von Ferrer trat am #116 Mercedes ein Problem auf, wodurch das Rennen einen potenziellen Podestkandidaten verlor. Das Klassement verschob sich jedoch durch einige recht harte Strafen weiter: Eine Drive-Through-Strafe gegen Simpson wegen eines Vergehens beim Reaktivieren des Rennens, kombiniert mit einer +5"-Strafe wegen Missachtung der Streckenbegrenzung (Track Limits) – eine Strafe, die auch den #8 Maserati von Niccolò Pirri und Yu Lee betraf. Zudem gab es eine Drive-Through-Strafe für den Mercedes von SR Motorsports mit Thilenius/Hartling wegen eines Vergehens unter dem Safety-Car.

Die letzte Wendung leitete Marcucci in der vorletzten Runde ein: Nachdem er die Lücke zu Pirri geschlossen hatte, attackierte und überholte der LP-Fahrer den Maserati seines Teamchefs im „Curvone“, nur um sich kurz darauf im „Carro“ zu drehen. Dadurch durfte das Duo Pirri/Martin die Ziellinie als Erstes überqueren.

In der Analyse nach dem Rennen bedeutete die Disqualifikation des italienisch-französischen Duos, dass der #119 KTM von MZR Motorsport mit Aigner und Kofler den Sieg sowohl in der Gesamtwertung als auch in der PRO/AM-Klasse feiern konnte.

Rosina/Marcucci belegten im #88 Audi-LP den zweiten Platz und gewannen die Silver-Klasse, während das Gesamtpodium durch Kuhnel/Wiskirchen im #110 Mercedes von SR Motorsport komplettiert wurde, die den zweiten Platz in der PRO/AM einfuhren.

Ein kleiner Trost für LP Racing war der vierte Gesamtrang von Prette im #1 Maserati, der damit den Sieg in der Master-Klasse erbte, während die Teamkollegen Lee/N. Pirri unter den Top 5 landeten und am Steuer des #8 Maserati das PRO/AM-Podium komplettierten.

In den Top 10 platzierten sich außerdem Tomlison/Simpson (Ginetta-CMR #62), Rokos/Lisa (Mercedes-RTR #294), Van Den Hengel/Bovy (Porsche-Iron Dames SP #85), Grip/Russel (KTM-MRZ #898) und Thilenius/Hartling (Mercedes-SR SchnitzelAlm #111).

Ein zähes Rennen war es schließlich für Mauro Calamia/Roberto Pampanini im #7 Maserati von Dinamic Motorsport, die nach mehreren Strafen wegen Track Limits und Vergehen während der Safety-Car-Phase den 13. Gesamtrang und den 7. Platz in der PRO/AM-Klasse belegten.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee, Niccolò Pirri Foto di: Davide Cavazza

RENNEN 2

Rennen 2 fand am Sonntagmorgen statt, wobei Pottys Maserati in der Startaufstellung fehlte, da er bei dem Unfall in Rennen 1 zu stark beschädigt worden war, um wieder antreten zu können.

Beim Start setzten sich die von Wieskirchen und Hartling gesteuerten Mercedes sofort ab, verfolgt von den Maseratis von Prette und Calamia. Weiter hinten zwang ein Dreher von Niccolò Pirri den LP-Racing-Fahrer bereits in der 5. Runde zu einem Boxenstopp, woraufhin er dem Feld in seinem Maserati mit großem Rückstand hinterherjagte.

Die erste Überraschung gab es in der folgenden Runde, als Wieskirchen wegen eines technischen Problems langsamer wurde und Hartling die Führung überließ. Unterdessen nahm Prette, der die Masters-Klasse sicher anführte, das Tempo heraus und fiel vom dritten Gesamtrang auf Platz sieben zurück, während Luca Pirri darum kämpfte, seinen Maserati wieder in die Top Ten zu bringen.

Nachdem alle Boxenstopps absolviert waren, übergab Hartling das Steuer mit einem komfortablen Vorsprung auf die Verfolger an Thilenius. Doch Mikkel Njor, der den #3 Ginetta-CMR von Ethan Gialdini übernommen hatte, machte mächtig Druck, kämpfte sich nach vorne und überholte den Maserati von Roberto Pampanini, um auf Platz zwei vorzurücken.

Der Däne verkürzte den Rückstand auf Thilenius mit jeder Runde, holte ihn schließlich ein, zog an ihm vorbei und fuhr einem komfortablen sowie verdienten Sieg in der Gesamtwertung und der SILVER-Klasse entgegen. Gefolgt wurde er von der Startnummer 88 mit Rosina/Marcucci, die sich geduldig wieder auf den zweiten Platz vorgearbeitet und diesen dem Mercedes-SR SchnitzelAlm von Thilenius/Hartling abgejagt hatten. Letztere mussten sich mit dem dritten Platz auf dem Gesamtpodium begnügen, sicherten sich aber dennoch den Sieg in der PRO/AM-Klasse.

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto di: Davide Cavazza

Dies lag auch an einem kuriosen Zwischenfall, bei dem der Mercedes-NM #115 von Montserrat/De Martin am Ausgang der „Quercia“-Kurve mit dem Maserati von Thomas Yu Lee kollidierte, in die Leitplanken einschlug und enttäuscht aufgeben musste, während der LP-Racing-Fahrer aus Asien nach einem Dreher beim Verlassen der Boxengasse ans Ende des Feldes zurückgefallen war.

In der MASTERS-Klasse gab es kurz vor Schluss einen weiteren Rückschlag für Maserati und LP Racing, als der KTM von Marius Aigner in der Bremszone der „Quercia“-Kurve frontal mit Prette kollidierte und dessen Auto nur zwei Runden vor dem Ende hinten links beschädigte.

Dies sicherte den Sieg für den KTM-RTR Project #89 von Mraz/Kajaia, die sich damit nach dem verpassten ersten Rennen wegen technischer Probleme eindrucksvoll zurückmeldeten. Zu den Top 5 gehörte nach einer bemerkenswerten Aufholjagd vom Ende des Feldes auch der Mercedes-NM Racing #116 von Ferrer.

Am Ende sahen nur zwei verbliebene Maseratis die Zielflagge: Die Startnummer 18 mit L. Pirri und Martin auf dem sechsten Gesamtrang und Platz zwei in der MASTERS-Klasse, gefolgt von der Nummer 7 mit Calamia und Pampanini, die den zweiten Platz in der PRO/AM-Klasse belegten – vor dem #62 Ginetta-CMR von Tomlison und Simpson, dem #898 KTM-MZR von Grip und dem #85 Porsche-Iron Dames SP von Van Den Hengel/Bovy, die die Top 10 abrundeten.