10h von Suzuka wieder abgesagt: Ersatz im Nahen Osten geplant

Die Intercontinental-GT-Challenge (IGTC) musste die 10h von Suzuka am 22. August 2021 absagen. Grund für den Ausfall sind die regionalen und internationalen Einreisebeschränkungen, die es den Teams, Fahrern und Offiziellen schwer machen, nach Japan zu kommen. Serienchef Stephane Ratel plant einen Ersatzlauf im Nahen Osten.

Das Rennen wurde bereits im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ersatzlos aus dem Kalender gestrichen, weshalb die IGTC-Saison 2020 nur aus vier Events bestand. "Das Rennen ist ein echter Höhepunkt im Langstrecken-Kalender und wir freuen uns schon jetzt auf unsere Rückkehr im Jahr 2022", sagt Ratel. "Diese Enttäuschung bringt aber auch eine Möglichkeit mit, denn es gibt einige Optionen im Nahen Osten, die wir aktuell abwägen."

Es wäre das erste Mal, dass ein IGTC-Rennen in Asien im Nahen Osten stattfinden würde. Die Ursprünge des Rennens sind im malaysischen Sepang zu finden. "Wir freuen uns, die IGTC in einer neuen Region zu sehen", so der Serienboss.

Die diesjährige IGTC-Saison startet mit den 24h von Spa, die außerdem Teil der europäischen GT-World-Challenge sind. Das Rennwochenende findet vom 29. Juli bis 1. August statt. Die Saison beginnt so spät, weil bereits die 12h von Bathurst im Februar abgesagt werden mussten. Des Weiteren besucht die Serie Indianapolis im Oktober und Kyalami im Dezember.

Mit Bildmaterial von SRO Motorsports Group.