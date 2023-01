12h Bathurst 2023: 28 Autos beim IGTC-Saisonauftakt

Audio-Player laden

Der Saisonauftakt 2023 der Intercontinental-GT-Challenge (IGTC) steht vor der Tür. Vom 3. bis 5. Februar stehen die 12 Stunden von Bathurst in Australien als erstes von fünf geplanten Langstreckenrennen im IGTC-Kalender 2023.

Für das 12-Stunden-Rennen auf dem Mount Panorama Circuit in "Down Under" sind 28 Autos gemeldet, wobei 22 davon GT3-Autos sind. Im vergangenen Jahr, als es in Bathurst ausnahmsweise keine Pro-Klasse gab, umfasste das gesamte Starterfeld nur 20 Autos. Für 2023 nun hat man die Pro-Klasse wieder ins Programm genommen und das wirkt sich positiv auf die Meldeliste aus.

Die 22 GT3-Autos verteilen sich auf drei Klassen und kommen von vier Herstellern: Audi, BMW, Mercedes, Porsche. Die Pro-Klasse umfasst acht Fahrzeuge, darunter jene drei von SunEnergy1, Craft-Bamboo und Triple Eight, die im vergangenen Jahr die Podestplätze belegt haben.

Mit Blick auf die Fahrer ist Valentino Rossi im WRT-BMW mit der Startnummer 46 der prominenteste Name im Starterfeld. Für den neunmaligen Motorrad-Weltmeister, der kürzlich ins Aufgebot der BMW-Werksfahrer berufen wurde, wird es das Debüt auf dem 6,213 Kilometer langen Mount Panorama Circuit mit seinen beträchtlichen Höhenunterschieden.

Meldeliste für die 12h Bathurst 2023

GT3 Pro (8 Autos):

SunEnergy1 - Mercedes-AMG GT3 - Jules Gounon, Luca Stolz, Kenny Habul, Martin Konrad

Supercheap Auto Racing - Mercedes-AMG GT3 - Maximilian Götz, Shane van Gisbergen, Broc Feeney

GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3 - Raffaele Marciello, Maro Engel, Mikael Grenier

Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3 - Daniel Juncadella, Lucas Auer, Nicky Catsburg

Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS Evo II GT3 - Christopher Haase, Mattia Druidi, Patric Neiderhauser

Team WRT - BMW M4 GT3 - Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weets

Team WRT - BMW M4 GT3 - Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin

Manthey EMA - Porsche 911 GT3R - Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Thomas Preining

GT3 Pro-Am (8 Autos):

Schumacher Motorsport Fuchs Racing - Audi R8 LMS Evo II

Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS Evo II

Hallmarc - Audi R8 LMS Evo II

Makita Volante Rosso Motorsport - Mercedes-AMG GT3

Triple Eight Race Engineering - Mercedes-AMG GT3

Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3

EBM Giga Racing - Porsche 911 GT3R

EBM Giga Racing - Porsche 911 GT3R

GT3 Silver (6 Autos):

Harrolds Volante Rosso Motorsport - Mercedes-AMG GT3

Valmont Racing - Mercedes-AMG GT3

Wall Racing - Lamborghini Huracan GT3

Supabarn - Audi R8 LMS Evo II

Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS Evo II

Melbourne Performance Centre - Audi R8 LMS Evo II

Invitational (6 Autos):

Our Kloud - UpTo 11 MotorSport - Porsche 991 GT3 Cup Gen 2

Nineteen Corporation - Mercedes-AMG GT4

MMotorsport / Vantage Racing - KTM X-Bow GT

Daytona Sports Cars - SIN R1

MRA Motorsport - MARC I Mazda

Wheels / FX Racing - MARC II V8

Mit Bildmaterial von SRO Motorsports Group.