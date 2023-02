12h Bathurst 2023: Engel mit Pole und Streckenrekord

Audio-Player laden

Neun Jahre nach seinem ersten Allan-Simonsen-Award hat Maro Engel auf dem Mount Panorama Circuit wieder zugeschlagen: Der frischgebackene Sieger der 24 Stunden von Daytona in der GTD-Pro-Klasse stellte den GruppeM-Mercedes #999 (Engel/Grenier/Marciello) nicht nur auf die Poleposition für das Bathurst 12 Hour 2023 im Livestream!, sondern ist auch neuer Streckenrekordhalter.

Die "Mamba" ging als Favorit in die zweite Sitzung des Top-10-Shootouts. Mit 2:01.089 Minuten startete er bereits bärenstark, hatte aber in der letzten Kurve einen Fehler. Für alle Fahrzeuge war es eine Herausforderung, die Vorderreifen auf der Conrod Straight nicht zu sehr abkühlen zu lassen. Das führte in Murray's Corner immer wieder zu Untersteuern.

Denn trotz des australischen Sommers war es schwierig, den Pirelli DHF-Slick ins Arbeitsfenster zu bringen. Mit nur 18 Grad Celsius war es für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt, für das Rennen sind Höchsttemperaturen von 26 Grad vorhergesagt.

Die Zeit hätte für die Pole gereicht, doch Engel geriet in Bedrängnis und konnte sich nicht sicher sein. Und so feuerte er am Ende der Session noch einmal eine Runde ab, meisterte den letzten Sektor mit neuer absoluter Bestzeit und blieb bei 2:00.881 Minuten stehen.

"Das ist unglaublich. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Das Grip-Niveau der Strecke an diesem Wochenende ist unglaublich. Wir hatten ein perfektes Auto", sagt er nach dem Shootout.

Die erste Startreihe ist ganz in der Hand der Sterne. Der erst 20-jährige Nachwuchsstar Broc Feeney, für den sogar der langjährige Streckenrekordhalter Shane van Gisbergen auf das Qualifying verzichtete, kam mit dem Triple-Eight-Mercedes #888 (van Gisbergen/Feeney/Götz) in 2:01.098 Minuten gefährlich nahe an die erste Zeit von Engel heran, was diesen schließlich zur Rekordrunde animierte.

In der zweiten Startreihe steht mit dem Manthey-EMA-Porsche #912 (Campbell/Jaminet/Preining) von Matt Campbell der erste Nicht-Mercedes, doch der dritte AMG lauert direkt dahinter.

Alle fünf Fahrer des zweiten Shootout-Segments waren schneller als die Teilnehmer des ersten Durchgangs. Hier war es Vorjahres-Polesetter Chaz Mostert im MPC-Audi #65 (Mostert/Ross/Talbot), der die Bestzeit markierte. Im Gesamtklassement reichte es allerdings nur zu Rang sechs. Der Bolide schaffte es als eines von zwei Fahrzeugen aus der Silber-Kategorie ins Shootout.

Der WRT-BMW #46 (Farfus/Martin/Rossi), auf dem unter anderem Motorrad-Legende Valentino Rossi gemeldet ist, geht von der achten Position ins Rennens. Den WRT-BMWs fehlte über eine Runde die Pace, für das Rennen gelten sie aber als gut aufgestellt.

Außerhalb der Top 10 ist im Rennen der MPC-Audi #777 (Mies/Feller/Shahin) zu beachten. Dieser musste in Q1 antreten, da Yasser Shahin Amateurfahrer ist, und schaffte es aufgrund der Durchschnittszeit nicht ins Shootout. Mit Christopher Mies und Ricardo Feller sitzen aber zwei absolute Audi-Asse am Steuer des Pro-Am-R8.

UPDATE 14:57 Uhr MEZ: Der im Top-10-Shootout auf P5 gefahrene WRT-BMW #32 (van der Linde/Vanthoor/Weerts) und der auf P7 gefahrene MPC-Audi #74 (Haase/Niederhauser/Drudi) sind nachträglich disqualifiziert worden.

Im Falle des BMW wurde ersten Informationen zufolge gegen den vorgeschriebenen Reifenluftdruck verstoßen, im Falle des Audi gegen die Abläufe im Parc-Ferme.

Neues Ergebnis Bathurst 12 Hour 2023, Top-10-Shootout:

01. GruppeM-Mercedes #999 (Engel/Grenier/Marciello) - 2:00.881 (S2 - Maro Engel)

02. Triple-Eight-Mercedes #888 (van Gisbergen/Feeney/Götz) - 2:01.098 (S2 - Broc Feeney)

03. Manthey-EMA-Porsche #912 (Campbell/Jaminet/Preining) - 2:01.173 (S2 - Matt Campbell)

04. ASP-Mercedes #75 (Habul/Gounon/Stolz) - 2:01.291 (S2 - Jules Gounon)

05. MPC-Audi #65 (Mostert/Ross/Talbot) - 2:01.869 (S1 - Chaz Mostert)

06. WRT-BMW #46 (Farfus/Martin/Rossi) - 2:02.508 (S1 - Maxime Martin)

07. Valmont-Mercedes #44 (Zallou/Pires/Padayachee/Cameron) - 2:02.548 (S1 - Aaron Cameron)

08. Craft-Bamboo-Mercedes #77 (Juncadella/Ellis/Catsburg) - 2:03.031 (S1 - Daniel Juncadella)

DSQ: WRT-BMW #32 (van der Linde/Vanthoor/Weerts)

DSQ: MPC-Audi #74 (Haase/Niederhauser/Drudi)

Streckenrekord von Shane van Gisbergen gebrochen

Bereits im regulären Qualifying, in dem es um den Einzug ins Shootout ging, sorgte Maro Engel für Furore: In 2:01.053 Minuten unterbot der DTM-Pilot erstmals den sieben Jahre alten Streckenrekord von 2:01.286 Minuten, den Shane van Gisbergen 2016 in einem McLaren 650S GT3 aufgestellt hatte.

Für einen Zwischenfall sorgte Grant Donaldson im MRA-MARC #111 (Currie/Donaldson/Taunton). Er schlug in Kurve 1 in die Mauer ein. Ein weiteres Fahrzeug der Invitational-Klasse, der Daytona-SIN #66 (Schoots/Thomas/Woodman), hatte ebenfalls einen Unfall. Es könnte passieren, dass nur ein einziges Invitational-Fahrzeug zum Rennen an den Start rollt.

Das gilt nicht mehr für den FX-MARC #52 (Kassulke/Morrall/McLeod), der nach dem schweren Unfall von Keith Kassulke am Freitag vor dem Qualifying offiziell zurückgezogen wurde. Damit gehen nur 25 Fahrzeuge ins Rennen.

Die beiden freien Trainingssitzungen am Samstagmorgen gingen an Matt Campbell im Manthey-EMA-Porsche und Luca Stolz im ASP-Mercedes mit SunEnergy1-Branding.

Das Rennen wird am Samstagabend um 19:45 Uhr MEZ (5:45 Uhr Ortszeit) gestartet.

