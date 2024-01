12h Bathurst 2024: Rossi bekommt Marciello als neuen Teamkollegen

Zweite Chance für Raffaele Marciello: Nachdem sein geplantes Debüt bei BMW der Verschiebung der 12 Stunden von Dubai zum Opfer gefallen ist, wird der Italo-Schweizer, der von vielen Experten als der beste GT3-Fahrer der Gegenwart gehandelt wird, sein Debüt bei den 12 Stunden von Bathurst geben. Und zwar an der Seite von Valentino Rossi und Maxime Martin.

Marciello ersetzt damit Augusto Farfus im Aufgebot und wird den BMW M4 GT3 erstmals bei einem offiziellen Rennen pilotieren. Mit seinem weltberühmten Teamkollegen steht er somit gleich im Mittelpunkt.

"Bathurst ist ein ganz besonderer Ort für mich - das perfekte erste Rennen mit BMW", sagt der amtierende Meister des Endurance-Cups der GT-World-Challenge (GTWC) Europe und des FIA-GT-Weltcups in Macau.

"Ich liebe die Strecke und war ein paar Mal ganz nah am Sieg dran. Leider hat es bisher nie ganz gereicht, aber ich denke, mit dem Team WRT habe ich eine gute Chance, das in diesem Jahr zu ändern."

"WRT ist eines der besten Teams der Welt, und Maxime und Valentino als Teamkollegen sind extrem schnell. Mit Vale das Auto zu teilen, ist für mich etwas ganz Spezielles. Ich habe ihm schon als Kind in der MotoGP zugesehen."

Im BMW M4 GT3 #32 gehen Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor und Charles Weerts an den Start. In der gleichen Besetzung belegte das Trio 2023 den vierten Platz und verpasste damit nur knapp das Podium. Damals war es das erste Rennen für WRT als BMW-Werksteam. Die BMW-Teams kämpften mit der BoP, an Rossis Auto war zudem ein Rücklicht defekt, dessen Reparatur die Führungsrunde kostete.

Bisher erst 19 Fahrzeuge gemeldet

Insgesamt nimmt das Starterfeld für das Rennen auf dem Mount Panorama Circuit am 18. Februar langsam Gestalt an, allerdings stehen erst 19 Fahrzeuge fest. In der Pro-Kategorie sind bisher ausschließlich Fahrzeuge von Mercedes-AMG, BMW und Porsche gemeldet.

So wird das Team 75 Bernhard in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Team Phantom Global Racing einen Porsche 911 GT3 R (992) an den Start bringen. Hinzu kommen die zwei WRT-BMW. Bei AMG stehen die Fahrer für GruppeM Racing noch nicht fest. Das Team aus Hongkong wird versuchen, den durch eine Kollision verpassten Sieg von 2023 nachzuholen. Hinzu kommt ein Pro-AMG mit drei Supercars-Piloten.

Mit Grove Racing könnte ein weiterer AMG hinzukommen. Das australische Team, das seit 2013 ununterbrochen bei den 12 Stunden von Bathurst dabei ist, hat am Freitag angekündigt, von Porsche auf Mercedes-AMG umzusteigen, bislang aber nur die 24 Stunden von Dubai und die 6 Stunden von Abu Dhabi als Programm bekannt gegeben.

Ein echtes Highlight ist Ex-ChampCar-Star Paul Tracy in einem der MARC-Fahrzeuge der Invitational-Klasse.

Bisher bestätigte Fahrzeuge für das Bathurst 12 Hour 2024

Klasse A (GT3) - 14 Starter

#13 - Phantom Global Team75 Bernhard - Bastian Buus/Joel Eriksson/Jaxon Evans - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#15 - Volante Rosso Motorsport - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#23 - Volante Rosso Motorsport - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#27 - Heart of Racing by SPS - Ian James/Ross Gunn/Alex Riberas - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#32 - BMW Team WRT - Dries Vanthoor/Charles Weerts/Sheldon van der Linde - BMW M4 GT3 (Pro)

#39 - HubAuto Racing - tba/tba/tba - Porsche 911 GT3 R (992) (tba)

#44 - Valmont Racing - Sergio Pires/Marcel Zalloua/tba - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#46 - BMW Team WRT - Raffaele Marciello/Valentino Rossi/Maxime Martin - BMW M4 GT3 (Pro)

#47 - Supabarn Racing - James Koundouris/Theo Koundouris/David Russell - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#75 - SunEnergy1 Racing - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#93 - Wall Racing - Tony D'Alberto/Adrian Deitz/Grant Denyer/David Wall - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 (Silver)

#99 - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#222 - Scott Taylor Motorsport - Craig Lowndes/Thomas Randle/Cameron Waters - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#888 - JMR Triple Eight Race Engineering - Broc Feeney/Prince Jefri Ibrahim/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

Klasse C (GT4) - 2 Starter

#25 - Method Motorsport - Chaz Mostert/Marcos Flack/Jesse Bryan - McLaren Artura GT4

#230 - Method Motorsport - tba/tba/tba - McLaren Artura GT4

Klasse I (Invitational) - 3 Starter

#91 - Wheels / FX Racing - Keith Kassulke/Cameron McLeod/Hadrian Morrall - Ford Mustang MARC II V8

#701 - Vortex V8 - Lionel Amrouche/Julien Boilot/Philippe Bonnel - Vortex 1.0

#702 - TekworkX Motorsport - Nash Morris/Paul Tracy/Daniel Stutterd - MARC IRC GT

Mit Bildmaterial von Bathurst 12h.