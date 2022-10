12h Bathurst ab 2023 wieder mit reinen Profi-Teams!

Audio-Player laden

Nachdem die 12 Stunden von Bathurst 2021 in Folge der COVID-19-Pandemie ausgefallen waren und 2022 an einem Ausweichtermin in abgespeckter Version durchgeführt wurden, soll das GT3-Rennen auf dem Mount Panorama Circuit 2023 wieder in gewohnter Form stattfinden.

Am traditionellen Termin 3. bis 5. Februar 2023 werden dann zum Saisonauftakt der Intercontinental-GT-Challenge (IGTC) dann auch wieder reine Profi-Teams zugelassen sein. "Wir sind zu 100 Prozent entschlossen, die 12 Stunden von Bathurst 2023 zu einer unglaublichen Show zu machen", sagt Eventdirektor Shane Rudzis.

"Wir haben eng mit unseren Partnern zusammengearbeitet, um die Formate für 2023 zu entwickeln, und ihr Engagement, zusammen mit der Kommunikation von Herstellern, die zurück an den Berg wollen, waren genug, um uns zu überzeugen, dass die Zeit reif war, zum All-Pro-Format für den direkten Kampf zurückzukehren", so Rudzis weiter.

Top-10-Shootout bleibt

2022 war das Rennen in den Mai verschoben worden, zugelassen waren beim Neustart nach der Coronapause maximal Pro-Am-Fahrerbesetzungen mit mindestens einem Bronze-Fahrer. Mit insgesamt nur 20 Startern war das Teilnehmerfeld deutlich kleiner als bis 2020, internationale Teams hatten fast geschlossen auf die Reise nach Australien verzichtet.

2023 soll das Rennen nun zu altem Glanze zurückkehren, allerdings mit leichten Anpassungen. Das Top-10-Shootout im Qualifying, welches 2022 spontan aufgrund des schlechten Wetters durchgeführt wurde, wird nun dauerhaft Bestandteil der 12h Bathurst. Dabei werden die Top 10 des Qualifyings in zwei Fünfergruppen eingeteilt, die dann für jeweils 15 Minuten auf die Strecke gehen und eine Zeit setzen können.

"Die in letzter Minute getroffene Entscheidung, das Qualifying-Format 2022 zu ändern, hat sich als Segen erwiesen, da es dem 12-Stunden-Rennen sein eigenes, einzigartiges Shootout-Format verleiht und gleichzeitig die Einzigartigkeit beibehält, dass man eine perfekte Runde braucht, um auf dem Berg die Poleposition zu holen", erklärt Rudzis.

Ratel erfreut über die Rückkehr der Pro-Klasse

"Ich freue mich sehr über die Rückkehr der Pro-Klasse zum IGTC-Saisonauftakt in Australien im nächsten Jahr", sagt SRO-Chef Stephane Ratel. "Es ist zu 100 Prozent die richtige Entscheidung für Bathurst. Die Veranstaltung verdankt ihren Erfolg und ihr Ansehen als eines der wichtigsten GT-Rennen der Welt der Beteiligung der Hersteller, die in den letzten zehn Jahren zu einem wichtigen Bestandteil des 12-Stunden-Rennens geworden ist.

"Diese Werksbeteiligung bedeutet, dass die besten Teams und Fahrer des Sports sich am Mount Panorama messen können. Es ist die Kombination dieser Elemente, die das Spektakel so unglaublich macht", so Ratel weiter. "Eine der härtesten Herausforderungen des Motorsports verdient es, die besten Fahrer zu empfangen, und genau die werden wir im kommenden Februar dabei haben."

Mit Bildmaterial von Porsche.