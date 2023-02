12h Bathurst vor erneuter Verlegung im Rennkalender

Audio-Player laden

Nach einigem Hin und Her im Zuge der Corona-Pandemie könnte das Bathurst 12 Hour im internationalen Rennkalender erneut vor einer Verschiebung stehen. Eventdirektor Shane Rudzis spricht gegenüber 'Sportscar365' von einer Verschiebung des IGTC-Rennens um eine oder zwei Wochen auf einen Termin Mitte Februar.

Damit wollen die Organisatoren des australischen Langstrecken-Klassikers auf den zeitlichen Engpass mit den 24h von Daytona reagieren. In diesem Jahr fand das 12-Stunden-Rennen am Mount Panorama eine Woche nach dem US-Klassiker statt. "Daytona hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Fahrzeugbeschaffung", sagt Rudzis.

Denn ein Double-Header aus Daytona und Bathurst ist für die GT3-Teams, die an beiden Rennen teilnehmen wollen, eine logistische Herausforderung. In Florida fiel die Zielflagge in diesem Jahr am Rennsonntag um 19:40 Uhr mitteleuropäischer Zeit, in Australien startete das Event am darauffolgenden Donnerstag um 23:45 Uhr MEZ.

Double-Header Daytona-Bathurst eine Herausforderung

In der Zwischenzeit müssen die Teams ihr Equipment zusammenpacken, von den USA nach Australien fliegen und dort alles wieder aufbauen. Die Idee, Bathurst künftig um eine oder zwei Wochen zu verschieben, sei derzeit aber "nur eine Überlegung", sagt Rudzis, denn "es gibt viele Faktoren".

"Wir müssen mit der SRO am Kalender arbeiten. Es gibt immer noch den Effekt, dass wir eine Supercar-Veranstaltung haben. Gibt es genügend Zeitslots? Es braucht viele Leute, um so etwas auf die Beine zu stellen", nennt er weitere Aspekte.

In Bathurst hofft man, durch die Verlegung auch das Starterfeld wieder vergrößern zu können. 2020, bei der letzten Auflage vor Ausbruch der Pandemie, waren 39 Fahrzeuge gemeldet. Nach einer Pause 2021 und einem Rennen als Pro-Am-Event mit 20 Autos im Vorjahr waren in diesem Jahr 26 GT3-Rennwagen am Start. Vor allem an amerikanischen Teams ist man stark interessiert.

"Der nordamerikanische Markt ist eine große Chance für uns. Wir hatten schon viele Pro-Am-Teams aus Nordamerika hier", erklärt Rudzis. "Wir werden sehen, was wir tun können, vor allem, wenn GM und Ford [in die GT3-Klasse] einsteigen. Es wird viele dieser Autos in Nordamerika geben. Wie bekommen wir sie hierher?"

Einreise nach Australien muss erleichtert werden

Auch Asien und Neuseeland sind im Visier, denn auch dort herrscht Interesse an einer Teilnahme an den 12h von Bathurst. Für Teams aus diesem Teil der Welt sind die Hürden jedoch andere: "Es ist sehr schwierig, [aus Asien] nach Australien zu kommen, also war die Frage: 'Was sollen wir tun?'"

Deshalb haben die Organisatoren des Bathurst 12 Hour eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Maßnahme ergriffen: Für die Ausgabe 2023 wurde erstmals ein Einwanderungsspezialist engagiert, der den Teams beratend zur Seite steht und eventuelle Fragen klärt. Damit seien die Hürden für internationale Teams "drastisch gesenkt" worden.

"Das ist ein weiterer Schritt aus der Pandemie und nächstes Jahr werden mehr Autos kommen. Ich denke, so wird es von der Veranstaltung her aussehen", so Rudzis weiter. Die 12h von Bathurst fanden in diesem Jahr wieder wie gewohnt Anfang Februar statt, nachdem die Ausgabe 2022 wegen der Pandemie im Mai ausgetragen wurde.

Mit Bildmaterial von Bathurst 12H.