Endgültige Starterliste 12h Bathurst 2026: Vollstes Feld seit sechs Jahren!
Das Bathurst 12 Hour 2026 geht mit 35 Fahrzeugen über die Bühne, davon 31 GT3-Autos - Nach zuletzt dürftigen Feldern wächst das Starterfeld wieder an
Die Starterliste für das Bathurst 12 Hour 2026 ist so voll wie seit sechs Jahren nicht
Foto: Gruppe C Photography
Das 12-Stunden-Rennen von Bathurst hat die Kleinkrise, die die COVID-19-Pandemie Anfang der 2020er-Jahre ausgelöst hat, endgültig hinter sich gelassen. Erstmals seit 2020, der letzten Ausgabe vor der Pandemie, umfasst das Feld wieder mehr als 30 Fahrzeuge.
Allein das GT3-Feld ist auf 31 Fahrzeuge angewachsen. Besonders erfreulich ist, dass es im Pro-Cup 15 Fahrzeuge gibt. Auch das hat es zuletzt vor der Pandemie gegeben. Möglich macht dies unter anderem der Beitritt von General Motors und Ford zur Interkontinentalen GT Challenge (IGTC), die in diesem Jahr mit sechs Herstellern so stark besetzt ist wie zuletzt 2019.
Bislang noch unbestätigt waren das Fahreraufgebot von Herberth Motorsport, den vom Melbourne Performance Center (MPC) eingesetzten Audi R8 LMS GT3 Evo II und die beiden Fahrzeuge von Volante Rosso Motorsport. Die 12 Stunden von Bathurst werden mit GT3-Fahrzeugen der Generation 2025 gefahren. Evo-Pakete für 2026 kommen also noch nicht zum Einsatz.
In den anderen Klassen ist das Feld recht dürftig. In der GT4 sind lediglich zwei Teams vertreten, bei den Invitationals kehrt ein IRC zurück, was die einheimischen Fans freuen dürfte.
Starterliste Bathurst 12 Hour 2026
Klasse A (GT3 (Pro-Autos in Kursiv))
#2 - Johor Motorsports Racing JMR - Earl Bamber/Nicky Catsburg/Alexander Sims - Corvette Z06 GT3.R (Pro)
#6 - Mercedes-AMG Team Tigani Motorsport - Philip Ellis/Jayden Ojeda/Fabian Schiller - Mercedes-AMG GT3 (Pro)
#9 - Hallmarc Racing Team MPC - Marc Cini/Dean Fiore/Lee Holdsworth - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronze)
#14 - Volante Rosso Motorsport - Bryce Fullwood/Damien Hamilton/Andres Pato/Maxime Robin - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Pro-Am)
#15 - Volante Rosso Motorsport - Bayley Hall/Rylan Gray/Marcos Flack/tba - McLaren 720S GT3 Evo (Silver)
#21 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Alfred Renauer/Robert Renauer - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)
#26 - Arise Racing GT - Jaxon Evans/Davide Rigon/Daniel Serra - Ferrari 296 GT3 (Pro)
#27 - Heart of Racing by SPS - Ian James/Roman de Angelis/Eduardo Barrichello - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)
#32 - BMW Team WRT - Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Charles Weerts - BMW M4 GT3 Evo (Pro)
#44 - Geyer Valmont Racing/Tigani Motorsport - Scott Andrews/Brendon Leitch/Sergio Pires/Marcel Zalloua - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)
#45 - RAM Motorsport/GWR Australia - Brett Hobson/Dylan O'Keeffe/Garth Walden - Mercedes-AMG GT3 (Silver)
#46 - BMW Team WRT - Augusto Farfus/Raffaele Marciello/Valentino Rossi - BMW M4 GT3 Evo (Pro)
#47 - Supabarn Supermarkets/Tigani Motorsport - Zach Bates/James Koundouris/Theo Koundouris/David Russell - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)
#61 - EBM (Earl Bamber Motorsport) - Klaus Bachler/Ricardo Feller/Laurin Heinrich - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)
#64 - HRT Ford Racing - Broc Feeney/Christopher Mies/Dennis Olsen - Ford Mustang GT3 (Pro)
#75 - 75 Express - Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - Mercedes-AMG GT3 (Pro)
#77 - Craft-Bamboo Racing - Ralf Aron/Lucas Auer/Maximilian Götz - Mercedes-AMG GT3 (Pro)
#79 - Tsunami RT - Fabio Babini/Alex Fontana/Daniel Gaunt/Johannes Zelger - Porsche 911 GT3 R (Bronze)
#86 - High Class Racing - Kerong Li/Anders Fjordbach/Dorian Boccolacci - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)
#89 - Team KRC - Ruan Cunfan/Max Hesse/Maxime Oosten - BMW M4 GT3 Evo (Bronze)
#93 - Wall Racing - Adrian Deitz/Grant Denyer/Tony D'Alberto/Marco Mapelli - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Bronze)
#95 - Optimum Motorsport - Ben Barnicoat/Marvin Kirchhöfer/Garnet Patterson - McLaren 720S GT3 Evo (Pro)
#99 - Johor Motorsports Racing JMR - Ben Green/Prince Abu Bakar Ibrahim/Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love - Corvette Z06 GT3.R (Pro-Am)
#100 - Grove Racing - Kai Allen/Will Davison/Brenton Grove - Mercedes-AMG GT3 (Pro)
#101 - Q/Team MPC - Kent Quinn/Klark Quinn/Ryder Quinn/Tony Quinn - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronze)
#183 - Melbourne Performance Center - Brad Schumacher/Christopher Haase/Will Brown - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)
#193 - Ziggo Sport Tempesta Racing bei ARGT - Ryan Wood/Christopher Froggatt/Jonathan Hui/Lorenzo Patrese - Ferrari 296 GT3 (Bronze)
#222 - Scott Taylor Motorsport - Chaz Mostert/Thomas Randle/Cameron Waters - Mercedes-AMG GT3 (Pro)
#268 - Team BRM - Steve Brooks/James Golding/Alex Peroni/Mark Rosser - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro-Am)
#888 - Mercedes-AMG Team GMR - Maro Engel/Mikael Grenier/Maxime Martin - Mercedes-AMG GT3 (Pro)
#911 - Absolute Racing - Bastian Buus/Matt Campbell/Alessio Picariello - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)
Klasse C (GT4)
#7 - Team NZ - Graeme Dowsett/Romain Leroux/Chris van der Drift - Aston Martin Vantage AMR GT4
#42 - Method Motorsport - Kevin Madsen/Adrian Kunzle/tba - McLaren Artura GT4
Klasse I (Invitational)
#50 - KTM Vantage Racing by GWR - David Crampton/Trent Harrison/Glen Wood - KTM X-Bow GT2
#111 - 111 Racing - Axle Dolandson/Darren Currie/Daniel Stutterd - IRC GT
