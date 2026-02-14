Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Thiim sieht Vorteil durch Aston-Martin-Wechsel: "Ganz neue Voraussetzungen"

DTM
DTM
Thiim sieht Vorteil durch Aston-Martin-Wechsel: "Ganz neue Voraussetzungen"

Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku

Formel 1
Formel 1
Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku

Maverick Vinales sieht bei KTM nach einem Jahr "eine andere Welt"

MotoGP
MotoGP
Maverick Vinales sieht bei KTM nach einem Jahr "eine andere Welt"

WRC Rallye Schweden 2026: Elfyn Evans feiert souverän ersten Saisonsieg

Rallye-WM
Rallye-WM
Schweden
WRC Rallye Schweden 2026: Elfyn Evans feiert souverän ersten Saisonsieg

Red Bull vorne? Die Einschätzung von Charles Leclerc

Formel 1
Formel 1
Red Bull vorne? Die Einschätzung von Charles Leclerc

Kritik von Fernando Alonso: Jeder kann das Auto steuern

Formel 1
Formel 1
Kritik von Fernando Alonso: Jeder kann das Auto steuern

Aggressiver Plan: So will Cadillac in Melbourne überraschen

Formel 1
Formel 1
Aggressiver Plan: So will Cadillac in Melbourne überraschen

Hyundai verzweifelt in Schweden: Dämpfer, Federn und viele Rätsel

Rallye-WM
Rallye-WM
Schweden
Hyundai verzweifelt in Schweden: Dämpfer, Federn und viele Rätsel
Reaktion
IGTC

"Froh, hier zu stehen": Christopher Mies äußert sich zu Känguru-Crash

Christopher Mies spricht über die unglückliche Kollision mit einem Känguru in der Startphase der 12 Stunden von Bathurst 2026 - Keine Verletzungen beim Ford-Piloten

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Bearbeitet:
"Froh, hier zu stehen": Christopher Mies äußert sich zu Känguru-Crash

Christopher Mies, hier bei einem Fan-Event im Vorfeld des Rennens, überstand den schweren Unfall unverletzt

Foto: Gruppe C Photography

Nach dem massiven Einschlag eines Kängurus in den HRT-Ford #64 (Feeney/Mies/Olsen) auf der Conrod Straight herrschte zunächst große Sorge um Christopher Mies. Der zweimalige Sieger des Rennens war sichtlich benommen und brauchte mehrere Minuten, um sich zu sammeln. Mittlerweile hat er sich erstmals zum Unfall geäußert.

Er zeigt sich sehr erleichtert, den Unfall bei rund 250 km/h glimpflich überstanden zu haben. "Ich bin froh, dass ich hier stehen und mit euch reden kann. Das war ein wirklich schwerer Einschlag bei hoher Geschwindigkeit, deshalb bin ich erstmal nur froh, hier zu stehen", so der 36-Jährige in seiner ersten Reaktion. (12h Bathurst 2026 im kostenlosen Livestream!)

Der Aufprall kam für Mies völlig unvorbereitet. "Im Moment, als ich das Känguru sah, habe ich es auch schon getroffen. Es gab keine Vorwarnung, keine Flaggen. Wahrscheinlich ist es gerade erst aufgewacht und losgerannt - ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort", beschreibt er die Sekunden des Unfalls.

Dass die Begegnung für Mies wesentlich glimpflicher ausging als für das Känguru, ist vor allem eine Folge der enormen Sicherheitsstandards, die moderne GT3-Boliden erfüllen: "Ich bin wirklich froh, dass Ford und Multimatic ein so sicheres Rennauto gebaut haben."

"Das war wohl der erste richtig schwere Einschlag für einen Mustang GT3 und ich kann mich glücklich schätzen, dass sie so gute Arbeit geleistet haben."

Helm und Anzug ein Fall für die Tonne

Wie schwer der Unfall war, zeigt die recht unappetitliche Tatsache, dass sich Teile des zerfetzten Kängurus ihren Weg ins Cockpit bahnten und sich über dem Helm und Rennanzug des Deutschen ergossen. Mies musste sich daher übergeben.

Mies bestätigt, dass seine komplette Ausrüstung nicht mehr zu gebrauchen ist: "Es ist alles für die Tonne. Ich kann eines sagen: Ein Känguru riecht von innen nicht besonders gut. Es tut mir einfach wahnsinnig leid für das Team von HRT und Ford Racing, dass wir heute nicht die volle Distanz fahren konnten."

Trotz des Schocks bleibt die Liebe zu Australien ungebrochen. Mies kündigt bereits an, im nächsten Jahr wieder an den Mount Panorama zurückkehren zu wollen. Nur bei den Souvenirs für die Heimat wird er nach diesem Erlebnis umplanen.

"Mein Sohn hat mich gebeten, ihm ein kleines Spielzeug-Känguru mitzubringen. Das werde ich sicher nicht tun", scherzt er. "Ich kauf ihm einen Koala, einen Wombat oder was auch immer - aber ganz sicher kein Känguru."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Känguru-Kollision bei 250! Ford Mustang bei 12h Bathurst raus
Nächster Artikel Horrorcrash 12h Bathurst 2026: AMG knallt volles Rohr in stehenden Porsche
Mehr von
Heiko Stritzke

12h Bathurst 2026: GruppeM-AMG siegt vom 30. Startplatz

IGTC
IGTC
12h Bathurst
12h Bathurst 2026: GruppeM-AMG siegt vom 30. Startplatz

Horrorcrash 12h Bathurst 2026: AMG knallt volles Rohr in stehenden Porsche

IGTC
IGTC
Horrorcrash 12h Bathurst 2026: AMG knallt volles Rohr in stehenden Porsche

Känguru-Kollision bei 250! Ford Mustang bei 12h Bathurst raus

IGTC
IGTC
Känguru-Kollision bei 250! Ford Mustang bei 12h Bathurst raus
Mehr von
Christopher Mies

Mustang-Premiere in Bathurst offiziell: Warum Ford ausgerechnet auf HRT setzt

IGTC
IGTC
Mustang-Premiere in Bathurst offiziell: Warum Ford ausgerechnet auf HRT setzt

"Das erste Mal seit 2008": Warum Mies nicht mit Ford am Nürburgring startet

Langstrecke
Langstrecke
"Das erste Mal seit 2008": Warum Mies nicht mit Ford am Nürburgring startet

"Dem Mercedes nicht so fern": So liefen erste HRT-Tests mit Ford Mustang GT3

DTM
DTM
"Dem Mercedes nicht so fern": So liefen erste HRT-Tests mit Ford Mustang GT3
Mehr von
Haupt Racing Team

Ford-Pilot Max Reis gewinnt die Media Challenge des ADAC GT Masters 2025

ADAC GT Masters
ADAC GT Masters
Ford-Pilot Max Reis gewinnt die Media Challenge des ADAC GT Masters 2025

"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

Langstrecke
Langstrecke
"Volltarnung" für die Nordschleife: HRT präsentiert Design des Ford Mustang GT3

ADAC GT Masters 2026: Haupt Racing Team gibt nächsten Fahrer bekannt

ADAC GT Masters
ADAC GT Masters
ADAC GT Masters 2026: Haupt Racing Team gibt nächsten Fahrer bekannt

Aktuelle News

Thiim sieht Vorteil durch Aston-Martin-Wechsel: "Ganz neue Voraussetzungen"

DTM
DTM DTM
Thiim sieht Vorteil durch Aston-Martin-Wechsel: "Ganz neue Voraussetzungen"

Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku

Formel 1
F1 Formel 1
Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku

Maverick Vinales sieht bei KTM nach einem Jahr "eine andere Welt"

MotoGP
MGP MotoGP
Maverick Vinales sieht bei KTM nach einem Jahr "eine andere Welt"

WRC Rallye Schweden 2026: Elfyn Evans feiert souverän ersten Saisonsieg

Rallye-WM
WRC Rallye-WM
Schweden
WRC Rallye Schweden 2026: Elfyn Evans feiert souverän ersten Saisonsieg