IGTC 2023: 10h Suzuka vor Rückkehr in den Kalender

Das 10-Stunden-Rennen von Suzuka steht vor einem Comeback im Rennkalender der Intercontinental-GT-Challenge (IGTC). Stephane Ratel, dessen SRO Motorsports Group die inoffizielle GT3-Weltmeisterschaft ausrichtet, kündigt gegenüber 'Autosport' an, dass man 2023 wieder fünf Rennen austragen möchte.

"Es waren ein paar harte Jahre für die IGTC, wir waren im Überlebensmodus. Aber wir hoffen, dass wir 2023 mit fünf Rennen wieder stark zurückkommen werden", so Ratel. "Wir hoffen, dass wir jetzt, wo es so aussieht, als läge COVID hinter uns, wieder nach Asien gehen können. Wir wollen zurück nach Suzuka, wo wir das IGTC-Rennen in Asien abhalten wollen."

Suzuka wurde im Jahr 2018 mit einem 10-Stunden-Rennen in den IGTC-Kalender aufgenommen. Das Event gilt offiziell als Nachfolger des berühmten 1.000-Kilometer-Rennens auf der japanischen Traditionsrennstrecke. 2020 und 2021 fiel das Rennen aufgrund der Corona-Pandemie aus, in diesem Jahr taucht es nicht mehr im Kalender auf.

Stephane Ratel deutet Änderungen im IGTC-Kalender an

Auf die Frage, ob es noch andere Optionen in Asien gäbe, antwortete Ratel: "Wir werden den vollständigen Kalender erst auf unserer traditionellen Pressekonferenz bei den 24h von Spa bekannt geben." Unabhängig vom asiatischen Austragungsort könnte es durchaus zu Veränderungen im Rennkalender der Intercontinental-GT-Challenge kommen.

"Es wird wahrscheinlich einige Änderungen in der Reihenfolge geben, aber wir streben an, die gleichen Rennstrecken beizubehalten", erklärte Ratel. In diesem Jahr zählen Langstreckenrennen in Bathurst, Spa, Indianapolis und Kyalami zum IGTC-Kalender.

Das deutet auf neue Slots für die 8 Stunden von Indy und die 9 Stunden von Kyalami hin, denn eine Abweichung von den traditionellen Terminen für Bathurst (Anfang Februar), Spa (Ende Juli) und Suzuka (Mitte August) erscheint unwahrscheinlich.

An diesem Wochenende startet die IGTC-Saison 2022 mit den 12h von Bathurst. Das Rennen wurde im Januar aufgrund der Corona-Pandemie auf Mitte Mai verschoben. Nach den 24h von Spa wird Anfang Oktober in Indy und Anfang Dezember in Kyalami gefahren.

Mit Bildmaterial von SRO / Dirk Bogaerts Photography.