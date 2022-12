Valentino Rossi startet bei den 12h Bathurst 2023

Audio-Player laden

Zwei Legenden treffen aufeinander: Motorrad-Ikone Valentino Rossi wird zum ersten Mal in seinem Leben den berüchtigten Mount Panorama Circuit unter die Räder nehmen. Die Teilnahme an den 12 Stunden von Bathurst markiert den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere als GT3-Pilot. Der 6,213 Kilometer Kurs ist die bisher größte GT3-Herausforderung für Rossi, denn er verzeiht keine Fehler.

Der 43-jährige Italiener wird an den 12 Stunden von Bathurst 2023 (4./5. Februar) auf einem BMW M4 GT3 des Teams WRT teilnehmen. Das belgische Team hat sich in einem spektakulären Markenwechsel während des Jahres 2022 für die Münchener entschieden.

Rossis Teamkollegen sind BMW-Star Augusto Farfus und -Rückkehrer Maxime Martin. Der Belgier war bereits von 2014 bis 2017 BMW-Werksfahrer und zuletzt für Aston Martin tätig. Farfus bringt große Erfahrung als Mentor mit, schließlich betreute er zuletzt die BMW-Junioren.

Valentino Rossis Arbeitsgerät für 2023: Der BMW M4 GT3 von WRT Foto: W Racing Team

Bathurst ird allerdings nicht Rossis erstes Rennen im BMW M4 GT3 sein, denn auch auf der Starterliste für die 24 Stunden von Dubai (13. Bis 15. Januar) ist ein WRT-BMW #46 gemeldet. Der Italiener wird sich hier einen BMW M4 GT3 mit Martin, LMP2-Pilot Sean Gelael und dem Briten Timothy "Tim" Whale teilen, der das Amateur-Kriterium für das Rennen erfüllt. Hinzu kommt ein noch zu bestimmender fünfter Fahrer.

Sicher ist, dass Bathurst nicht Rossis letztes BMW-Rennen werden wird, denn der neunmalige Motorrad-Weltmeister wird auch in der Saison 2023 die GT-World-Challenge (GTWC) Europe bestreiten. Seine Teamkollegen werden hier ebenfalls Farfus und Martin sein.

Zwei WRT-BMW in Bathurst auf Punktejagd

Im vergangenen Jahr erreichte Rossi beim Debüt als GT3-Pilot zusammen mit den Audi-Werksfahrern Frederic Vervisch und Nico Müller jeweils den 16. Platz in Sprint- und Endurance Cup in der Gesamtwertung. Mehrere fünfte Plätze waren das beste Einzelergebnis. In der kombinierten Wertung aus Sprint- und Endurance-Cup holten Rossi und Vervisch P21.

Neben der #46 wird beim "Bathurst 12 Hour" ein weiterer WRT-BMW auf Punktejagd in der Interkontinentalen GT-Challenge (IGTC) für BMW M gehen. Das zweite punktberechtigte Auto im Rennen ist das Schwesterfahrzeug von WRT. Das langjährige Belgien-Duo Dries Vanthoor und Charles Weerts wird gemeinsam mit DTM-Champion Sheldon van der Linde in Australien antreten.

In dieser Kombination wird der BMW auch in der GTWC starten. Vanthoor und Weerts gelangen zuletzt drei Titel im Sprint-Cup in Folge. Titel Nummer vier wird allerdings eine größere Herausforderung, nicht nur wegen dem neuen Auto. Zahlreiche Teams des bisherigen ADAC GT Masters liebäugeln nach der Herabstufung der Serie mit einem GTWC-Sprint-Engagement.

"Es ist eine arbeitsreiche und spannende Zeit für uns mit der neuen Partnerschaft mit BMW und der Vorbereitung auf die Saison 2023", sagt Teamchef Vincent Vosse. Sieben bis acht M4 GT3 wird das Riesenteam aus Belgien erhalten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir große Namen halten und neu hinzufügen konnten. Unser erstes Rennen in Dubai steht praktisch schon vor der Tür. Kurz darauf erfolgt unser Debüt als BMW M Team WRT in Bathurst. Wir sind total gespannt darauf und können es nicht erwarten!"

Mit Bildmaterial von Camilss.