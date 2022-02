"Wichtigster Titel, den es zu gewinnen gibt": Audi-Chef jubelt über IGTC-Krone

Audio-Player laden

Das Finale der Intercontinental-GT-Challenge in Kyalami war auf der Strecke eine klare Angelegenheit, trotzdem durften am Ende gleich drei Marken jubeln: Mercedes-AMG über den Sieg, Ferrari über den Fahrer-Titel und Audi über die Hersteller-Meisterschaft.

"Aus der Sicht eines Herstellers ist es wahrscheinlich der wichtigste Titel, den es zu gewinnen gibt", freut sich Audis Kundensportleiter Chris Reinke bei 'Sportscar365'. "Wir sind ein globales Unternehmen und die IGTC hat genau das im Sinn: Wir gehen von Kontinent zu Kontinent und sammeln Punkte für diesen Titel."

Dabei konnte die IGTC nicht ihr volles Programm durchziehen. Die 12h Bathurst und die 10h Suzuka mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das Finale in Kyalami wurde wegen der Omikron-Variante des Virus um zwei Monate nach hinten verschoben. So konnten nur bei den 24h Spa, den 8h Indy und den 9h Kyalami Punkte gesammelt werden.

"Aber ich denke, die Vision und das Konzept dahinter bestätigen die Leistungen, die alle unsere Partner und Kunden gemeinsam erbracht haben", legt Reinke den Fokus auf die Rennen, die tatsächlich stattgefunden haben. "Mit mehr als 60 Titeln rund um den Globus haben die Kunden von Audi Sport die Saison nun offiziell beendet."

Reinke weiter: "Es war ein besonderes Ende eines besonderen Jahres. Wir sind erleichtert und freuen uns, dass wir uns nach all den nationalen und kontinentalen Meisterschaften auch diesen internationalen Titel sichern konnten."

SRO beweist Flexibilität: Chris Reinke beeindruckt

Dass die SRO rund um GT-Papst Stephane Ratel trotz der widrigen Umständen die globale Serie aus ihrem Meisterschaften-Portfolio durchziehen konnte, ist dabei nicht selbstverständlich. Das Ausmaß an Spontanität und Flexibilität nötigt dabei auch Reinke größten Respekt ab.

"Wo man früher aus Erfahrung gründlicher geplant hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen, geht es heute eher darum, kurzfristig professionell auf Situationen zu reagieren", so Reinke. "Die COVID-Pandemie verändert die Situation von Tag zu Tag, und darauf muss man reagieren."

"Eine interkontinentale Serie zu meistern - mein größter Respekt, dass diese drei Rennen stattgefunden haben. In Spa waren es fast 60 Autos und in Indianapolis etwa 40. Das sind enorme Zahlen für IGTC-Rennen, also großen Respekt an alle bei der SRO."

Nach dem verspäteten Finale 2021 wirft die GT3-Saison 2022 schon ihre Schatten voraus. Audi startete in das Jahr mit einem Doppelsieg bei den 24h Dubai - noch mit dem "alten" R8 LMS. Der IGTC-Saisonstart musste allerdings verschoben werden: Statt des ursprünglichen Termins Ende Februar sind die 12h Bathurst nun im Mai angesetzt.

Mit Bildmaterial von SRO.