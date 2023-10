Erster Titel für Robert Wickens nach schwerem IndyCar-Unfall

Robert Wickens ist zurück an der Spitze: Rund fünf Jahre nach seinem schweren Unfall beim IndyCar-Rennen in Pocono, seit dem der ehemalige DTM-Pilot querschnittsgelähmt ist, sicherte sich Wickens am Freitag zusammen mit seinem Teamkollegen Harry Gottsacker den Meistertitel in der TCR-Klasse der IMSA-Michelin-Pilot-Challenge.

Beim Saisonfinale in Road Atlanta reichte Wickens und Gottsacker im Hyundai Elantra N TCR des Teams von Bryan Herta ein vierter Platz zum Titelgewinn, nachdem ihre Rivalen Chris Miller und Mickey Tayler im Audi RS 3 LMS TCR von Unitronic/JDC-Miller bereits in der Startrunde mit einem Defekt am Antriebsstrang ausschieden.

Wickens und Gottsacker sicherten sich den Titel ohne einen einzigen Rennsieg, aber mit bemerkenswerter Konstanz. Bei sieben von zehn Meisterschaftsläufen erzielten sie eine Podiumsplatzierung.

"Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber am Ende des Tages spielt das keine Rolle", sagt Wickens. "Ich habe ein Jahr lang darauf hingearbeitet. Es ist ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob es schon einmal vorgekommen ist, dass man eine Meisterschaft gewinnt, ohne ein Rennen zu gewinnen."

"Es zeigt einfach, wie stark wir als Team waren. Wir haben viel durchgemacht. Wir hatten keine perfekte Saison, aber wir haben Schadensbegrenzung betrieben, als wir sie brauchten, und ich denke, das war der entscheidende Faktor", so Wickens weiter.

Nach zwei Klassensiegen im Vorjahr ist der Titelgewinn in der Saison 2023 für Wickens die vorläufige Krönung seiner Rückkehr in den Motorsport. "In diesem Jahr hatte ich das Gefühl, ein besserer Profi zu sein, und ich denke, die Ergebnisse bestätigen das", sagt der Kanadier, der aufgrund seiner Einschränkungen Gas und Bremse des Autos über ein speziell umgebautes Lenkrad steuert.

"Ich weiß nicht, was das für meine weitere Karriere bedeutet, aber ich bin sehr stolz auf das, was wir in diesem Jahr erreicht haben, denn ich weiß, dass dieses Jahr für uns viel härter war als das letzte, was die Leistung des Autos und den Wettbewerb angeht", so Wickens weiter.

Mit Bildmaterial von TCR Media.