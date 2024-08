Ralf Schumacher beim Renn-Comeback auf Anhieb auf Poleposition!

Mit einem Paukenschlag hat sich Ralf Schumacher (US-Racing-Ligier; 1.) bei seinem ersten professionellen Renneinsatz seit fast zwölf Jahren zurückgemeldet: Der sechsmalige Formel-1-Grand-Prix-Sieger fuhr im ersten Zeittraining des Prototype Cup Germany auf der Sprintstrecke des Nürburgrings auf Anhieb auf die Poleposition! (Die Rennen hier im Livestream!)

Am Freitagabend im Qualifying fuhr der 49-Jährige in 1:23.799 Minuten die schnellste Zeit des Wochenendes. Damit löste er seinen Sohn David ab, der im ersten Freien Training in 1:24.344 Minuten die Bestzeit vorgelegt hatte. Im zweiten Freien Training legte David mit 1:24.797 Minuten eine weitere Bestzeit nach - langsamer als im ersten Training, aber schneller als alle Konkurrenten.

Im Qualifying für das Rennen am Samstag war dann wieder Ralf an der Reihe. Er lieferte sich einen spannenden Schlagabtausch mit Julien Apotheloz (Mücke-Duqueine; 2.) und Keanu Al Azhari (Mühlner-Duqueine; 3.). (Ergebnis Qualifying)

Der Emirati setzte die erste ernstzunehmende Zeit und übernahm mit einer Zeit von 1:24.547 Minuten die Führung. Doch Schumacher kam bereits bis auf 64 Tausendstelsekunden an den 16-Jährigen heran.

Dann schlug Apotheloz zu und zog mit einer Zeit von 1:24.305 Minuten an den beiden vorbei. Der 23-jährige Schweizer, der im Vorjahr drei Rennen im Prototype Cup Germany gewonnen hatte und auch zwei Siege in der ADAC GT4 Germany auf seinem Konto verbuchen kann, übernahm mit dieser Zeit für einige Minuten die Führung.

Doch die Entscheidung fiel hinten heraus. Schumacher verbesserte sich auf 1:24.039 Minuten. Diese Zeit wurde von Apotheloz noch einmal um 19 Tausendstel unterboten, doch da hatte sich der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher bereits auf 1:23.799 Minuten gesteigert. Das reichte für die Pole, denn Al Azhari kam nicht über 1:24.094 Minuten hinaus.

"Es war ein gutes Qualifying, aber ich muss sagen, dass mein Team mir auch ein sehr gutes Auto hingestellt hat", ist Schumacher glücklich. "Zu Beginn der Session habe ich die Runden noch nicht richtig zusammenbekommen, aber am Ende ist es mir doch gelungen. Ich gebe zu, dass der erste Platz auch für mich eine Überraschung ist, aber es ist eine ziemlich schöne Überraschung."

Familie Schumacher dominiert bislang

Das verspricht Spannung für das Rennen am Samstag um 17:10 Uhr, denn die drei Piloten lieferten sich einen spannenden Kampf auf Augenhöhe. Sie werden den Start bestreiten und während des Rennens in einem vorgegebenen Zeitfenster an ihre Teamkollegen übergeben.

Ralf Schumacher wird das Steuer an seinen Sohn David weiterreichen, Apotheloz an den 16-jährigen Italiener Riccardo Leone Cirelli. Al Azhari wird das Rennen als Solist bestreiten, muss aber wie die anderen Piloten auch einen Boxenstopp mit Mindeststandzeit einlegen.

Dahinter liegen weitere Fahrzeuge, die durchaus in den Kampf eingreifen können: Valentino Catalano (Gebhard-Duqueine; 4.) war nur zwei Zehntel langsamer als Al Azhari. Er teilt sich das Cockpit mit dem schnellen Deutschen Markus Pommer. Übergibt er in aussichtsreicher Position, ist viel möglich.

Fünfter wurde Danny Soufi (Konrad-Ligier), der sich den Ligier JS P320 mit Torsten Kratz teilt, einem der schnellsten Fahrer mit FIA-Bronze-Ranking. Aufgrund dieser Einstufung ist ihre Mindeststandzeit beim Boxenstopp etwas kürzer.

Dass Ralf und David Schumacher zu den Favoriten zählen, zeichnete sich bereits in den freien Trainings ab, als David zweimal Bestzeit fuhr. Danach gab er sich noch zurückhaltend: "Es war ein gutes Freies Training, unsere Rundenzeiten waren gut und wir haben uns im Auto wohl gefühlt."

"Ich will das aber nicht überbewerten. Erstens wissen wir nicht, ob die Konkurrenz schon alles gezeigt hat, und zweitens ist es nur ein Freies Training. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das heute Abend im Qualifying auch hinbekommen." Was Ralf nun gelungen ist.

Am Samstag steht um 10:10 Uhr das zweite Qualifying für das Rennen am Sonntag auf dem Programm. Dann fahren die jeweils zweiten Piloten das Qualifying, im Falle von US Racing also David Schumacher. Das erste Rennen findet am späten Samstagnachmittag um 17:20 Uhr statt, das zweite Rennen bereits am Sonntagvormittag um 10:00 Uhr.