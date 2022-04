ADAC GT Masters eSports 2022: Christopher Högfeldt ist der Champion

Audio-Player laden

Der Meister der ADAC GT Masters eSports Championship powered by EnBW mobility+ steht mit Verspätung fest. Nach zwei spannenden Rennen im virtuellen Monza, die am 19. April über die Bühne gingen, allerdings mehrere Proteste nach sich zogen, hat Christopher Högfeldt aus Schweden den Titel nun sicher.

Der Sim-Racer von Virtualdrivers by TX3 ist damit der Champion 2022 in der mit einem Preisgeldtopf von 70.000 Euro dotierten E-Sport-Meisterschaft des ADAC. Högfeldt löst Moritz Löhner (Dörr Esports) ab, der sich zuvor drei Mal in Folge den Titel gesichert hatte.

Mit gerade einmal einem Punkt Vorsprung Bence Bank (Dörr eSports) hat Högfeldt, der auf einen BMW M6 GT3 setzte, die diesjährige Gesamtwertung für sich entschieden. Banki hatte zwar beide Rennen beim Finale im virtuellen Monza gewonnen, seine Punkteausbeute reicht aber ganz knapp nicht für den Titelgewinn.

Högfeldt hingegen hätte im zweiten Rennen beinahe ein folgenschwerer Fehler die Meisterschaft gekostet. Im Hauptrennen kreuzte er bei der Boxenausfahrt die weiße Linie, was nach den Vereinbarungen in der Fahrerbesprechung mit einer Zeitstrafe geahndet wird. Da nach dem Rennabend noch weitere Zeitstrafen ausgesprochen wurden, blieb der Schwede aber in der Meisterschaft knapp vorn. Platz drei in der Gesamtwertung hat sich Jack Keithley (Williams Esports) gesichert.

Endstand Gesamtwertung 2022 der ADAC GT Masters eSports Championship Foto: ADAC Motorsport

Auch in das Hauptrennen startete Bánki von der Pole. Im letzten Saisonrennen trennten ihn, Krippner und Leon Rüdinger (Arnage Competition) vom erneut viertplatzierten Högfeldt. Direkt in der ersten Rennhälfte attackierte Högfeldt die Fahrer vor ihm. Es gelang ihm aber trotz mehrerer Angriffe nicht, an ihnen vorbeiziehen. Daher entschied er sich für einen frühzeitigen Boxenstopp. Nachdem er bei der Boxenausfahrt die weiße Linie überfuhr, was im Anschluss an das Rennen mit einer Zeitstrafe bestraft wurde, beendete Högfeldt das Rennen vorerst als Dritter. Zweiter wurde Emre Cihan (Team Fordzilla) hinter Sieger Banki.

Inzwischen hat man die vorliegenden Daten und die Zwischenfälle sorgfältig ausgewertet und aufgearbeitet. Unterm Strich gewinnt Högfeldt (353 Punkte) mit einem Punkt Vorsprung vor Banki (352 Punkte) die Meisterschaft. Dritter in der Gesamtwertung ist Keithley mit 244 Punkten.

Trost für Vizemeister Banki: Er hat zusammen mit Krippner (Dörr Esports - Ascher Racing) die Teamwertung gewonnen und damit ein Preisgeld in Höhe von 5.500 Euro eingefahren.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.