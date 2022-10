32. Palm Beach Cavallino Classic ehrt Ferraris Vermächtnis in Le Mans

Audio-Player laden

Jahr für Jahr im Januar findet in der warmen Sonne von Palm Beach im US-Bundesstaat Florida die weltweit größte Ferrari-Autoveranstaltung statt: Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza.

Es ist ein Fest für alles, was mit Ferrari zu tun hat. Bei der 32. Ausgabe, die am 28. Januar 2023 stattfindet, gilt die besondere Aufmerksamkeit der Verbindung aus Ferrari und dem berühmtesten Langstreckenrennen der Welt: den 24 Stunden von Le Mans.

Vom 26. bis 29. Januar 2023 findet auf dem Gelände von The Breakers in Palm Beach die Cavallino Classic statt. Angekündigt sind 150 Ferraris aus allen Jahrzehnten der Produktion der Marke mit dem springenden Pferd.

Mehrere Ferrari-Jubiläen werden bei diesem besonderen Ereignis gefeiert, darunter 70 Jahre 250 MM, 340 MM, 625 TF und 735 Sport, die allesamt Jahr 1953 auf den Markt kamen. Der Ferrari 330 MM, der 330 LMB und der 250 P von 1963 feiern ihr 60-jähriges Jubiläum.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht jedoch Ferraris lange und traditionsreiche Verbindung mit Le Mans. Im Jahr 2023 jährt sich das legendäre Rennen zum 100. Mal. Ferrari nahm 1949 zum ersten Mal teil und hat seither Dutzende von Klassensiegen sowie neun Gesamtsiege errungen. 24 spezielle Ferraris, die im Laufe der Jahre in Le Mans antraten, werden am 28. Januar 2023 den Rasen von The Breakers schmücken.

"Ferrari ist seit Jahrzehnten einer der Protagonisten in Le Mans. Wir hatten das Bedürfnis, diesen unglaublichen Meilenstein mit einer großartigen Aufstellung von Ferraris zu feiern, die die Geschichte des berühmtesten Rennens der Welt geschrieben haben", sagt Luigi Orlandini, Chairman und CEO von Cavallino und Canossa.

"Im Jahr 2022 feierten wir das 75-jährige Bestehen von Ferrari mit einer besonderen Auswahl an Fahrzeugen, die jedes einzelne Jahr der Geschichte der Marke repräsentierten. Jetzt wollen wir einer anderen Ikone des Motorsports huldigen: den 24 Stunden von Le Mans", so Oralndini.

Als eine der größten Winter-Automobilveranstaltungen der Welt ist die Cavallino Classic jedes Mal aufs Neue ein aufregendes Erlebnis mit schönen Autos, exquisitem Essen, unglaublicher Landschaft und vielem mehr.

Der Kartenverkauf für die Cavallino Classic 2023 beginnt am 1. November 2022. Besitzer von in Frage kommenden Autos können sich bereits jetzt per E-Mail an classic@cavallino.com wenden, um ihre Fahrzeuge dem Auswahlkomitee vorzustellen. Und im FerrariChat kann man mit anderen Enthusiasten und Teilnehmern über die 32. Ausgabe der Cavallino Classic diskutieren.

Mit Bildmaterial von Canossa Events.