50. Oldtimer-Grand-Prix und die STCC setzen auf Digitalisierung mit onGRID

Mit dem Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring und der Scandinavian Touring Car Championship (STCC) setzen zwei international renommierte Rennveranstalter in der Saison 2023 auf onGRID, die erste vollständig digitale Motorsport-Plattform.

Damit bietet das Berliner Startup des ehemaligen Profirennfahrers Norman Simon, das in diesem Jahr unter anderem schon mit dem BMW M2 Cup von einer erfolgreichen Pilotphase in den Regelbetrieb übergegangen ist, weiteren Anwendern die technische Basis, den gesamten Verwaltungs- und Organisationsprozess rund um die Rennen mithilfe modernster Technologie digital und sicher abzuwickeln.

"Für onGRID sind es sehr positive Meldungen, dass in diesem Jahr der Oldtimer-Grand-Prix und die Scandinavian Touring Car Championship in Schweden bei der Organisation und Verwaltung ihrer Saison 2023 auf unsere Plattform setzen", sagt Norman Simon, Gründer und CEO von onGRID.

"Das Vertrauen von zwei solch renommierten Veranstaltern in unser Produkt bestätigt unsere Vision, mit einer übergreifenden und digitalen Lösung, Verwaltungsabläufe im internationalen Motorsport für alle Beteiligten leichter anwendbar und nachhaltiger zu machen. Zudem ist für onGRID der Übergang in einen Regelbetrieb, wie ihn schon der BMW M2 Cup im Rahmenprogramm der DTM vollzogen hat, ein wichtiger Meilenstein."

Ex-Rennfahrer Norman Simon hat die Plattform onGRID ins Leben gerufen Foto: onGRID

"Dass unterschiedliche Veranstalter aus verschiedenen Ländern auf uns setzen, zeigt, wie vielseitig unser Produkt ist. onGRID ist bei allen Arten von Motorsport einsetzbar, sei es mit zwei oder vier Rädern, im Kart- oder Bootsrennsport. Außerdem ist die Plattform mit wenigen Einstellungen auch multilingual verfügbar", so Simon weiter.

Hisorisches geht online

Der traditionsreiche Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring wird vom 11. bis 13. August bereits zum 50. Mal ausgetragen. Rund 500 historische Rennwagen - von Tourenwagen der "Golden Ära" der DTM über Klassiker aus der Deutschen Rennsport-Meisterschaft, Sportwagen-Ikonen von Ferrari, Mercedes, Porsche, Jaguar und Aston Martin bis zu historischen Formel-1-Boliden von Maserati, Ferrari, Tyrrell, Lotus und Brabham - sorgen für glänzende Augen bei den Fans und für einen großen Verwaltungsaufwand.

Da bietet onGRID mit seiner vollständig digitalen Administration den Veranstaltern wertvolle Unterstützung, zumal die Bedienung auch einfach und übersichtlich per App möglich ist.

Teil einer neuen Ära

Die 1996 gegründete führende Rennsportmeisterschaft Skandinaviens STCC setzt 2023 als erste nationale Rennserie auf vollelektrische Rennfahrzeuge mit einer Leistung von fast 550 PS. Insgesamt stehen in dieser Saison drei Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen auf dem Programm.

Auch die STCC setzt auf die Lösungen des Berliner Stratup onGRID Foto: STCC

onGRID begleitet die STCC von der digitalen Regsitrierung bis zum Abschluss des Events. Der Startschuss fällt am 31. August und 1. September am Ring Knustorp. Nach dem dritten und vierten Lauf am 16. September in Ljungbyheds Motorbana steigt das Finale am 22./23. September im Mantorp Park.

"onGRID gibt uns ein modernes und leistungsfähiges Tool an die Hand, um den gesamten Verwaltungsprozess zwischen Teams und STCC vor, während und nach der Saison reibungslos und sicher abzuwickeln. Wir freuen uns auf eine lohnende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit onGRID, wenn wir mit der STCC-Saison 2023 Motorsportgeschichte schreiben", sagt Alexander Graff, Race Coordinator STCC.

Vom Test zur Regel

Den nahtlosen Übergang von onGRID aus der der Pilotphase über den Testbetrieb zum regulären Einsatz hat der BMW M2 Cup bereits vollzogen. Nach dem erfolgreichen Saisonstart in Oschersleben und dem Saisonhighlight auf dem Norisring steht für den beliebten Markenpokal im Rahmenprogramm der DTM an diesem Wochenende (4. bis 6. August) das dritte von insgesamt sechs Rennwochenenden auf dem Nürburgring auf dem Programm.

Nach zwei weiteren Stationen auf dem Lausitzring (18. bis 20. August) und dem Sachsenring (8. bis 10. September) findet das Finale vom 22. bis 24. September auf dem Red Bull Ring statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.myongrid.com

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.