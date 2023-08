911 im Dreierpack: onGRID unterstützt 2024 drei internationale Porsche-Serien

onGRID, die erste vollständig digitale Motorsport-Plattform, hat für die Saison 2024 gleich drei internationale Rennserien aus der Porsche-Familie als Kunden gewonnen. Das Berliner Startup wird beim Porsche Carrera Cup Benelux, der Porsche Sprint Challenge Benelux und der Porsche Sprint Challenge Southern Europe eine komplett digitale Verwaltung ermöglichen.

In der laufenden Saison vertrauen bereits der BMW M2 Cup, der Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring und die Scandinavian Touring Car Championship (STCC) auf die technische Basis von onGRID, um den gesamten Verwaltungs- und Organisationsprozess rund um die Rennen mithilfe modernster Technologie digital und sicher abzuwickeln.

"Wir freuen uns sehr auf die Erweiterung unseres Portfolios um drei internationale Rennserien aus der großen Porsche-Familie für die Saison 2024", sagt Norman Simon, Gründer und CEO von onGRID. "Das wachsende Interesse an unserer Plattform zeigt, dass wir mit unserer Vision einer übergreifenden digitalen, leicht anwendbaren und nachhaltigen Adminstration-Lösung für den nationalen und internationalen Motorsport auf dem richtigen Weg sind."

"Der Porsche Carrera Cup Benelux ist eine wichtige Rennserie in Europa und auf hochkarätigen Plattformen wie der WEC und der DTM unterwegs. Die Porsche Sprint Challenge Benelux und der Porsche Sprint Challenge Southern Europe, ebenfalls unter Führung der Organisation hinter den Benelux Porsche Markenpokalen, erfreuen sich großer Beliebtheit und verfügen über große Starterfelder. Das ist genau die richtige Umgebung, in der onGRID seine Stärken zeigen kann", so der früherer Profi-Rennfahrer Simon weiter.

Porsche Carrera Cup Benelux ein echtes Highlight in Europa

Der 2013 eingeführte Porsche Carrera Cup Benelux ist ein wichtiger Bestandteil der europäischen Motorsportszene. In diesem Jahr kämpfen 30 Fahrer und zwölf Teams um Punkte und den Titel. Auftritt im Rahmen der WEC in Spa oder der DTM in Zandvoort und am Red Bull Ring sind echte Highlights.

Olivier Aerts, Series Manager Porsche Carrera Cup Benelux, freut sich auf die Zusammenarbeit mit onGRID Foto: Porsche AG

"Der Porsche Carrera Cup Benelux ist die schnellste Markenserie in der Region", sagt Olivier Aerts, Series Manager Porsche Carrera Cup Benelux. "Neben dem Porsche 911 GT3 Cup (992) stehen die Fahrer an der ersten Stelle unserer Meisterschaft. Wir konzentrieren uns darauf, ihnen ein großartiges Erlebnis auf der Strecke zu ermöglichen, mit engen, spannenden Rennen, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen können. Aber auch ihre User Experience abseits der Strecke sind für uns extrem wichtig."

"Aus diesem Grund haben wir uns für eine Partnerschaft mit onGRID entschieden, um unsere Meisterschaft über deren Global Motorsports Platform zu zentralisieren. Durch die Bereitstellung der besten Renn-Administration auf dem Markt können sich unsere Teilnehmer auf das Gewinnen konzentrieren und sich problemlos und papierfrei auf das Rennwochenende vorbereiten."

"Unser Ziel ist es, unser Wachstum als schnellste Markenserie in den Benelux-Ländern fortzusetzen, und wir freuen uns darauf, dieses Wachstum durch den Einsatz von onGRID in der kommenden Saison und darüber hinaus zu unterstützen", so Aerts weiter.

Registrierung für die Porsche Sprint Challenge Southern Europe 2024 bereits geöffnet

Der Verwaltungsaufwand bei der Porsche Sprint Challenge Benelux, die seit 2019 ihre Rennen auf den belgischen und niederländischen Traditionsstrecken Spa, Zolder, Assen und Zandvoort austrägt, ist durch die verschiedenen Divisionen und gleich vier unterschiedliche Porsche-Rennfahrzeuge nochmals höher. Durch onGRID werden die Abläufe für alle Beteiligten einfacher und lassen sich auch übersichtlich per App erledigen.

Ex-Rennfahrer Norman Simon hat die Plattform onGRID ins Leben gerufen Foto: onGRID

Gleiches gilt für die Porsche Sprint Challenge Southern Europe, beim der onGRID jetzt schon im Einsatz ist. Denn die Registrierung für die Saison 2024 ist bereits geöffnet. Die Winterserie geht Anfang 2024 in Portugal und Spanien mit einem erweiterten Kalender in ihre zweite Saison. Dabei wird sie neben den schon bekannten Kursen in Portimao (27./28. Januar), Valencia (23./24. Februar) und Barcelona (15./16. März) erstmals auch in Estoril (2./3. Februar) gastieren.

"Da wir das ganze Jahr über mehrere Porsche-Kundensportrennserien ausrichten, ist es wichtig, dass wir unsere internen Prozesse mit dem gleichen innovativen Aufwand angehen wie unsere Rennformate", erläutert Lars Plato, Series Manager Porsche Sprint Challenge Benelux and Porsche Sprint Challenge Southern Europe. "Da wir wachsen und unseren Rennbetrieb ausbauen, sind wir uns bewusst, dass auch die administrativen Anforderungen und Herausforderungen wachsen werden."

"Die Entscheidung, mit onGRID zusammenzuarbeiten, war ein aufregender Schritt für uns, da es ein echter Multiplikator für unser Organisationsteam sein wird und es uns ermöglicht, allen unseren Teilnehmern eine komfortablere und besser vernetzte Umsetzung zu bieten."

"Wir alle freuen uns auf jedes Rennwochenende, weil wir den Sport mit Leidenschaft betreiben. Mit der onGRID Global Motorsports Platform können wir diese Leidenschaft noch stärker in den Vordergrund stellen und uns von den altmodischen und seit den Anfängen des Rennsports genutzten Verwaltungsprozessen verabschieden", so Plato weiter.

Weitere Informationen zu onGRID finden Sie hier.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.