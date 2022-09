Alex Zanardi nach sieben Wochen Krankenhaus wieder zu Hause

Audio-Player laden

Endlich mal wieder gute Nachrichten zu Alessandro "Alex" Zanardi: Der Italiener befindet sich nach sieben Wochen Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause. Das berichtet die italienische Tageszeitung 'Giornale di Vicenza'.

Ins San-Bortolo-Krankenhaus in Vicenza hatte Zanardi Anfang August verlegt werden müssen, nachdem in seinem Haus in Padua ein Feuer ausgebrochen war. Die Photovoltaik-Anlage hatte sich in Brand gesetzt, was für Zanardi insofern dramatisch war, weil die für seine Behandlung notwendigen Geräten beschädigt wurden.

"Unser Hauptziel bestand darin, Zanardis allgemeinen klinischen Zustand zu stabilisieren. Gleichzeitig haben wir das Rehabilitationsprogramm fortgesetzt, das während des ersten Krankenhausaufenthalts durchgeführt wurde", wird Zanardis behandelnder Arzt Giannettore Bertagnoni von 'Giornale di Vicenza' zitiert.

Mit erstem Krankenhausaufenthalt spricht Bertagnoni auf die Zeit zwischen Juni 2020 und Dezember 2021 an, als Zanardi infolge des schweren Verkehrsunfalls vom 19. Juni 2020 rund eineinhalb Jahre lang in unterschiedlichen Krankenhäusern und Rehazentren behandelt und gepflegt wurde.

Kurz vor Weihnachten 2021 war der zweimalige IndyCar-Champion sowie WTCC- und Formel-1-Pilot nach Hause zurückgekehrt. Und nach der außerplanmäßigen Verlegung ins Krankenhaus aufgrund des Feuers kümmern sich Ehefrau Daniela und Sohn Nicolo jetzt abermals zu Hause um Alex Zanardi.

Mit Bildmaterial von BMW AG.