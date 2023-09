Antoine Tessier zum CEO der duPont Registry Group ernannt

Die duPont Registry Group, das Luxus-Ökosystem von Driven Lifestyle für den automobilen High-End-Lifestyle, welches Kultur, Community und Handel an der Schnittstelle von Technologie und digitalen Plattformen zusammenführt, gibt die Ernennung von Antoine Tessier zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt.

Als Routinier in den Bereichen Technologie- und Luxus-Lifestyle bringt Tessier eine Fülle von Kenntnissen im Bereich der Luxustransformation und digitaler Technologien in seine neue Position ein.

Bevor er zur duPont Registry Group gekommen ist, war Tessier zwölf Jahre lang bei der LVMH Group tätig, zuletzt als Chief Technology Officer von LVMH Americas. Während seiner Zeit bei der LVMH Group leitete er strategische Initiativen, förderte eine dynamische und integrative Unternehmenskultur und lieferte stets außergewöhnliche Ergebnisse.

"Antoine Tessier ist eine visionäre Führungspersönlichkeit mit einer Leidenschaft für Innovation und Wachstum", sagt Christian Clerc, Vorsitzender der duPont Registry Group.

"Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben, da er nachweislich über starke Führungsqualitäten und einen kooperativen Ansatz verfügt. Antoine befähigt seine Teams zu Innovationen mit einer kundenorientierten Denkweise. Das ist genau das, was wir brauchen, wenn wir diese spannende Reise für die duPont Registry Group beginnen", so Clerc.

In seiner neuen Funktion wird Tessier alle weltweiten Aspekte der strategischen Ausrichtung und des globalen Geschäftswachstums der duPont Registry Group beaufsichtigen, einschließlich des Ökosystems ihrer Marken: duPont Registry, Sotheby's Motorsport, Canossa Events und FerrariChat. Er wird für alle Geschäftsfunktionen, einschließlich Produkt, Inhalt, Marketing und Betrieb, verantwortlich sein.

"Es ist mir eine Ehre, zum CEO der duPont Registry Group ernannt zu werden", sagt Tessier. "Als Veteran der Luxus-Lifestyle-Branche freue ich mich darauf, mit den Millionen von begeisterten Fans, Luxusauto-Enthusiasten und Stakeholdern in diesem integrierten Ökosystem in Kontakt zu treten."

"Die Driven-Lifestyle-Plattform, insbesondere die duPont Registry Group, ist das ultimative Omnikanal-Netzwerk für den automobilen High-End-Lifestyle. Ich freue mich darauf, die Art und Weise, wie diese Enthusiasten mit ihrer Leidenschaft interagieren, neu zu definieren", so Tessier.

Tessier verfügt über insgesamt siebzehn Jahre Erfahrung im Luxuseinzelhandel. Bevor er Vice President und Chief Technology Officer von LVMH Americas wurde, arbeitete er zehn Jahre lang bei Louis Vuitton, wo er verschiedene Positionen bekleidete. Dazu gehörten International Project Leader, Senior Manager of Digital and Retail, Director of Digital and Retail sowie Chief Technology Officer.

"Während wir das Team der duPont Registry Group aufbauen, weiß ich, dass mein Fachwissen in den Bereichen Luxus und Technologie, kombiniert mit meiner Leidenschaft für hochkarätige Autos, dazu beitragen wird, ein neues und erstaunliches Kundenerlebnis zu schaffen", sagt Tessier und kündigt an: "Ähnlich wie die LVMH-Marken werden wir lebenslange und einzigartige Beziehungen für die Träumer und Besitzer von Exoten und Supercars schaffen."

"Wir bauen etwas auf, das es in der Automobil- und Luxusbranche noch nie gegeben hat, und zwar zusammen mit unseren Handelspartnern und OEMs, die für unseren Erfolg ausschlaggebend sein werden", so Tessier.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.