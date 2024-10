Australien ist Gastgeber des Race of Champions 2025

Sydney wird das Race of Champions (ROC) im März 2025 willkommen heißen. Damit kehrt das beliebte All-Star-Rennen zurück. Zum ersten Mal in seiner Geschichte kommt der Event nach Australien.

Sydney wird Gastgeber der Veranstaltung sein, bei der die besten Talente aus verschiedenen Motorsportdisziplinen in direkten Duellen gegeneinander antreten. Es gibt eine Wertung für Nationen und eine für einzelne Fahrer.

Das ehemalige Olympiastadion der Hauptstadt von New South Wales wird vom 7. bis 8. März 2025 das Race of Champions willkommen heißen, eine Woche bevor die Formel-1-Saison mit dem Grand Prix Preis von Australien in Melbourne beginnt.

Eine reiche Geschichte

Die Fahrer treten auf einer eigens dafür gebauten Asphaltbahn im Accor-Stadion gegeneinander an, wobei der ROC-Nations-Cup - bei dem die Fahrer nach Nationalität in Teams eingeteilt werden - für Freitag geplant ist. Der Fahrerwettbewerb findet am Samstag statt.

In den Jahren 2022 und 2023 wurde auf Schnee und Eis in Pite Havsbad in Schweden gefahren, jetzt geht's nach Down-Under. Schweden stand zwar wieder als Kandidat auf dem Zettel, jedoch war nicht sicher, ob das Event wie geplant stattfinden kann, weshalb jetzt Australien ausgewählt wurde.

Das Race of Champions, das 1988 ins Leben gerufen wurde, war von 1992 bis 2003 auf Gran Canaria zu Hause, bevor die Veranstaltung auf Tour ging und in Paris, London, Peking, Düsseldorf, Bangkok, Babados, Miami, Riad und Mexiko-Stadt Station machte, bevor sie 2022 nach Schweden kam.

Australien folgt auf Schweden

"Wir freuen uns unglaublich, das Race Of Champions zum ersten Mal nach Australien zu bringen. Beim ROC geht es immer darum, die Fahrer unter einzigartigen Bedingungen an ihre Grenzen zu bringen", sagt Fredrik Johnsson, Präsident und Mitbegründer des Race Of Champions.

"Australien hat eine reiche Motorsporttradition, und wir freuen uns darauf, dies zu feiern, indem wir einige der besten australischen Fahrer in einem spektakulären Showdown mitten im Accor-Stadion gegen einige der legendärsten Rennstars der Welt antreten lassen."

Bei der Veranstaltung wird nicht nur die globale Motorsportelite gefeiert, sondern es wird auch australischen Fahrern eine Chance gegeben. Dazu gehört der siebenfache Supercars-Champion Jamie Whincup, der an der Veranstaltung teilnehmen wird. Whincup, der sich 2021 aus dem Vollzeit-Rennsport zurückgezogen hat, nahm bereits an ROC-Veranstaltungen in Bangkok (2012-2013) und Barbados (2014) teil.

Whincup freut sich

"Ich hatte viel Spaß bei den Race-of-Champions-Weltfinals in Bangkok und Barbados", sagt Whincup. "Ich freue mich sehr, 2025 wieder Teil der ROC-Fahrerriege zu sein, insbesondere da die Veranstaltung in Sydney stattfindet."

"Es ist immer eine unglaubliche Herausforderung, gegen einige der besten Fahrer der Welt aus so vielen verschiedenen Rennserien anzutreten, und es ist etwas ganz Besonderes, den australischen Motorsport auf heimischem Boden zu vertreten, jetzt, da das ROC zum ersten Mal nach Australien kommt. Ich kann es kaum erwarten, dort zu starten und für die australischen Fans alles zu geben."

Die Rallye-Weltmeister Didier Auriol und Sebastien Loeb sowie der zweifache DTM-Champion und Rallycross-Weltmeister Mattias Ekström sind mit jeweils vier Titeln beim Race of Champions gleichauf. Deutschland hält mit acht Siegen den Rekord für die meisten Siege beim Nations Cup.