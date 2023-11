Autos rutschen von der Strecke: Regen-Chaos in der TCR-World-Tour!

Kuriose Szenen bei der TCR-World-Tour im Rahmen der australischen TCR-Serie in Eastern Creek: In der siebten Runde des ersten Rennens im Sydney Motorsport Park wurden die Piloten von einem heftigen Regenschauer überrascht! In der Folge rutschten (fast) alle Autos von der Strecke, weshalb die Rennleitung zur roten Flagge griff.

Schon beim Start des Rennens, das der Australier Ben Bargwanna von der Poleposition startete, regnete es leicht. Mit diesen Bedingungen kamen die Piloten, darunter Werksfahrer und TCR-Profis wie Mikel Azcona, Rob Huff und Norbert Michelisz, allerdings noch zurecht.

Als der Audi von Zac Soutar mit einem gebrochenen Rad stehen blieb, musste das Safety-Car auf die Strecke. In der siebten Runde erfolgte die Freigabe. Mittlerweile war der Regen allerdings so stark geworden, dass es zum Chaos kam: Der führende Audi-Fahrer Will Brown rutschte als Erster von der Piste und verlor seine Führung an Azcona, der einigermaßen glimpflich davon kam.

Auch dahinter verpassten zahlreiche Piloten den optimalen Bremspunkt und rutschten in die Wiese. Die Rennleitung unterbrach das Rennen, was Brown gerade recht kam: Der Audi-Pilot erhielt seine Führungsposition zurück, weil die Startaufstellung gemäß der letzten Runde vor dem Abbruch erfolgte.

Glück im Unglück für Rennsieger Brown

Nach dem Restart verteidigte Brown seine Führung gegen Azcona. Yann Ehrlacher wurde Dritter, erhielt anschließend jedoch eine Zeitstrafe, weil er hinter dem Safety-Car seine Reifen aufwärmte. Ma Qing Hua rutschte auf den letzten Podestplatz vor, gefolgt von Huff als Vierter.

"Das ist cool!", jubelt Rennsieger Brown. "Vor dem Wochenende wussten wir nicht, wie wir gegen die World Tour-Jungs abschneiden würden, also ist es phänomenal, das Rennen zu gewinnen. Wir hatten alles: trocken, nass, rutschig. Es war verrückt, denn die Bedingungen änderten sich im Sekundentakt."

Brown rutscht von der Strecke, Azcona übernimmt die Führung Foto: TCR Australia/Daniel Kalisz

Azcona verkürzt Tabellenrückstand

"Es gab einen verrückten Moment, als ich Brown beinahe gefolgt wäre, als er auf die Wiese fuhr", schmunzelt der zweitplatzierte Azcona. "Zum Glück blieb ich auf der Strecke, aber es gab die rote Flagge, und die Positionen wurden wiederhergestellt, wie sie waren. Der zweite Platz ist ein tolles Ergebnis für den Titelkampf."

Mit dem zweiten Platz konnte der Spanier seinen Rückstand auf die Tabellenspitze der TCR-World-Tour auf sechs Punkte verkürzen. Michelisz und Ehrlacher liegen punktgleich an der Spitze.

Die TCR-World-Tour ersetzt in diesem Jahr die WTCR , die nicht weitergeführt wurde. In dieser Saison stehen noch zwei Rennen auf dem Programm: Nächste Woche gastiert die Serie auf dem legendären Mount Panorama Circuit in Bathurst, bevor es zum Finale nach Macau ( hier geht's zum Zeitplan! ) geht.

Mit Bildmaterial von TCR Australia/Daniel Kalisz.