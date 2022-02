Autosport-Awards 2021: Die Besten des Motorsports gefeiert

Audio-Player laden

Die Formel-1-Stars Max Verstappen und Lando Norris wurden am Sonntagabend bei den 36. Autosport-Awards in London mit den höchsten Auszeichnungen geehrt. Beim Gala-Dinner wurden die Erfolge der dramatischen Motorsportsaison 2021 gefeiert. Über 700 Gäste nahmen an der prestigeträchtigen Veranstaltung teil. Es war eine willkommene Rückkehr, nachdem die 2020er-Ausgabe der Autosport-Awards aufgrund der Coronavirus-Pandemie virtuell abgehalten werden musste.

FOTOS: Autosport-Awards 2021 in London

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wurde von den Autosport-Lesern zum internationalen Rennfahrer des Jahres gewählt, während Lando Norris die Auszeichnung für den britischen Rennfahrer erhielt. McLaren-Pilot Norris ist genau wie Mercedes-Pilot George Russell ein ehemaliger Gewinner des Aston Martin Autosport BRDC Young-Driver-Award, der Jahr für Jahr in einer hart umkämpften Testsession in Silverstone ermittelt wird.

Zak O'Sullivan gesellte sich auf der Ehrenliste dieses prestigeträchtigen Preises zu den beiden aktuellen Formel-1-Stars und weiteren früheren Gewinnern, wie etwa David Coulthard und Jenson Button, hinzu. O'Sullivan bekommt 200.000 Britische Pfund (umgerechnet rund 237.000 Euro) für sein Rennbudget 2022 und erhält zudem einen Test in einem Formel-1-Boliden von Aston Martin.

Autosport-Awards 2021 in London Foto: Motorsport Images

Die Verleihung der Autosport-Awards fand traditionell im Grosvenor House Hotel in London statt und wurde von einigen der bekanntesten Persönlichkeiten des Motorsports besucht.

Preisträger bei den Autosport-Awards 2021:

Rennfahrer des Jahres: Max Verstappen

Rennauto des Jahres: Red Bull RB16B

Rallyefahrer des Jahres: Sebastien Ogier

Rallyeauto des Jahres: Toyota Yaris WRC

Rookie des Jahres: Oscar Piastri

Britischer Rennfahrer des Jahres: Lando Norris

Rennfahrer des Jahres in Großbritannien: Ash Sutton

Aston Martin Autosport BRDC Young-Driver-Award: Zak O'Sullivan

E-Sport-Fahrer des Jahres: Frederik Rasmussen

E-Sport-Team des Jahres: Coanda Simsport

Pioneering-and-Innovation-Award: Alejandro Agag

Gold-Medal-Award: Jean Todt

Der Pionier- und Innovationspreis ging in diesem Jahr an Alejandro Agag für seine jahrzehntelange Arbeit bei der Einführung und Weiterentwicklung des Elektrorennsports. Agag rief sowohl die Formel E als auch die Extreme E ins Leben. Die Formel E befindet sich mittlerweile in ihrer achten Saison und hat den Status einer FIA-Weltmeisterschaft erreicht.

Beide Meisterschaften - Formel E und Extreme E - bewerben Elektrofahrzeuge und treiben die technologische Entwicklung von Batterien und Elektromotoren voran. Die Extreme E legt die Wahrheiten des Klimawandels offen. Sie fährt Rennen an abgelegenen Orten, die durch die globale Erwärmung gefährdet sind.

Jean Todt und Stefano Domenicali bei den Autosport-Awards 2021 in London Foto: Motorsport Images

Neu bei den diesjährigen Autosport-Awards war der Gold-Medal-Award, der für lebenslange Verdienste um den Motorsport und ein bleibendes Vermächtnis verliehen wird. Die erste Auszeichnung dieser Art wurde dem nun ehemaligen FIA-Präsidenten Jean Todt für seine Verdienste in der Motorsportgeschichte verliehen.

Konkret wurde Todt für drei Kapitel geehrt: Erfolge im Rallyesport sowie beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit Peugeot, Dominanz der Formel-1-Weltmeisterschaft in den 2000er-Jahren mit Ferrari und Michael Schumacher, und sein zwölfjähriges Wirken als FIA-Präsident.

Autosport-Awards 2021 in London Foto: Motorsport Images

Die Autosport-Awards 2021 werden am Mittwoch, 9. Februar auf Sky Sports F1 übertragen. Die Verleihung der Autosport-Awards 2022 findet am Sonntag, 4. Dezember statt.

"Ein großes Dankeschön an alle Fans, die mich zum internationalen Rennfahrer des Jahres gewählt haben", sagt Max Verstappen. "Es war ein äußerst intensives Jahr, aber die Unterstützung, die ich das ganze Jahr über erhalten habe, war unglaublich. Ich möchte mich auch bei Red Bull Racing und Honda dafür bedanken, dass sie mir ein Siegerauto zur Verfügung gestellt haben. Das ultimative Ziel war es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das erreicht zu haben, fühlt sich unglaublich an."

Oliver Ciesla bei den Autosport-Awards 2021 in London Foto: Motorsport Images

Oliver Ciesla, CEO von Motorsport Network, der Muttergesellschaft von Autosport, sagt: "Herzlichen Glückwunsch an Max, Lando, Jean, Alejandro und all die anderen Gewinner. Was für ein erstaunlicher Abend, den wir bei den Autosport-Awards hatten. Es ist großartig zu sehen, wie so viele der Besten der Branche zusammenkommen, um ein starkes Jahr für den Sport zu feiern."

"Angesichts der ständigen Ungewissheit der Pandemie war es eine enorme Anstrengung, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Vielen Dank an alle, die diese Veranstaltung haben Wirklichkeit werden lassen. Unsere Vision bei Motorsport Network ist es, die führende unabhängige Stimme der Motorsportwelt zu sein, und dieser prestigeträchtige Abend zeigt einmal mehr, dass wir in der gesamten Branche ein einzigartiges Sprachrohr sind", so Ciesla.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.