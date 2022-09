Be part of it: Green Hell Driving Days 2022

Audio-Player laden

Der Nürburgring, die Grüne Hölle. Erlebe die legendäre Kultstrecke mit Deinem eigenen Fahrzeug bei den Green Hell Driving Days. Von Samstag, 1. Oktober bis Montag, 3. Oktober 2022 öffnen sich für Dich den ganzen Tag die Schranken. Egal ob mit dem Kleinwagen, Minibus oder Sportwagen - erlebe die Nordschleife gleich drei Tage am Stück!

Das lange Touristenfahrten-Wochenende wird wieder Nürburgring-Fans aus nah und fern anziehen. Fahren kann im Rahmen der Öffnungszeiten jeder, der im Besitz eines Führerscheins und eines ordnungsgemäß angemeldeten Autos oder Motorrads ist.

Das Guthaben für die Fahrt können Besucher jederzeit online aufladen. Hierzu wird lediglich ein Account benötigt, der ganz einfach erstellt werden kann. Die Zufahrt zur Strecke gelingt anschließend per QR-Code. Aufladungen können online jederzeit und von überall aus getätigt werden. Jeder Nutzer hat dabei volle Transparenz über die Transaktionen.

Impressionen der Green Hell Driving Days beziehungsweise Touristenfahrten auf dem Nürburgring Foto: Racetracker

Da die Touristenfahrten nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung stattfinden, gibt es feste Regeln für die Teilnahme. So darf zum Beispiel ausschließlich links überholt werden.

Darüber hinaus ist verkehrsgefährdendes Verhalten wie z.B. Drifts oder das Stoppen von Zeiten verboten. Damit Fahrspaß und Sicherheit an erster Stelle stehen, setzt der Nürburgring umfangreich Sicherheitspersonal an und auf der Strecke ein. Die geltenden Regeln gibt es - unter anderem als internationales Erklärvideo - hier und auf den Screens an der Rennstrecke.

Mehr Service und Vorteilsaktion für Touristenfahrer

Impressionen der Green Hell Driving Days beziehungsweise Touristenfahrten auf dem Nürburgring Foto: Racetracker

Sollte es im Rahmen der Touristenfahrten zu Zwischenfällen kommen, ist das Personal schnell zur Stelle. Wenn die Sperrung der Strecke notwendig wird, gibt es eine Information der ungefähren Sperrdauer über die Bildschirme an der Rennstrecke sowie online.

In der Zwischenzeit bekommen die Besucher in verschiedenen Nürburgring Locations Vorteile angeboten. So gibt es im Motorsport-Erlebnismuseum ring°werk den Eintritt für 7,90 Euro statt 9,90 Euro. In der Nürburgring eSports Bar warten 10% auf alle digitalen Fahrpakete. Und wer sich stärken möchte, bekommt in den Restaurants LUCIA - Pollo Italiano und Bitburger Gasthaus ebenfalls 10% Rabatt.

Öffnungszeiten Green Hell Driving Days Nordschleife:

Impressionen der Green Hell Driving Days beziehungsweise Touristenfahrten auf dem Nürburgring Foto: Racetracker

- Freitag, 30. September 2022: 17:15 - 19:30 Uhr

- Samstag, 01. Oktober 2022: 08:00 - 19:00 Uhr

- Sonntag, 02. Oktober 2022: 08:00 - 19:00 Uhr

- Montag, 03. Oktober 2022: 08:00 - 19:00 Uhr

Öffnungszeiten Green Hell Driving Days Grand-Prix Strecke:

- Freitag, 30. September 2022: 13:00 - 18:00 Uhr

- Montag, 03. Oktober 2022: 10:00 - 19:00 Uhr

Mit Bildmaterial von Racetracker.