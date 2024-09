Be part of it: Green Hell Driving Days 2024

Der Traum vieler: Einmal im Leben das legendäre Asphaltband in der Eifel befahren - Das ist im Rahmen der Touristenfahrten am Nürburgring möglich. Gleich vier Tage am Stück erlebt man bei den Green Hell Driving Days vom 03. bis 06. Oktober 2024.

Das lange Wochenende der Touristenfahrten wird erneut zahlreiche Nürburgring-Fans aus nah und fern anziehen. Fahren kann im Rahmen der Öffnungszeiten jeder, der im Besitz eines Führerscheins und eines ordnungsgemäß angemeldeten Autos oder Motorrads ist.

Jetzt online registrieren und Guthaben sichern

Das Guthaben für die Fahrten kann jederzeit online aufgeladen werden. Hierfür ist lediglich ein kostenloser Account erforderlich, der in wenigen Schritten erstellt werden kann. Die Zufahrt zur Strecke erfolgt dann bequem per QR-Code, wobei jeder Nutzer jederzeit volle Transparenz über seine Transaktionen hat.

Die Regeln zum Befahren der Strecke

Foto: Racetracker

Da die Touristenfahrten nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung durchgeführt werden, gelten feste Regeln für alle Teilnehmer. So ist beispielsweise das Überholen nur links erlaubt. Zudem ist verkehrsgefährdendes Verhalten, wie etwa Driften oder das Stoppen von Zeiten, untersagt. Um maximale Sicherheit und Fahrspaß zu gewährleisten, setzt der Nürburgring umfangreiches Sicherheitspersonal ein. Die geltenden Regeln werden unter anderem in internationalen Erklärvideos sowie auf den Bildschirmen an der Rennstrecke erläutert.

Exklusive Angebote und Services für Touristenfahrer

Sollte es während der Touristenfahrten zu Zwischenfällen kommen, ist das Personal rasch vor Ort. Bei einer notwendigen Streckensperrung wird die voraussichtliche Dauer der Sperre sowohl über die Bildschirme an der Rennstrecke als auch online bekanntgegeben. Währenddessen profitieren Besucher in verschiedenen Nürburgring-Locations von speziellen Vorteilsaktionen. So kostet der Eintritt ins Motorsport-Erlebnismuseum ring°werk während der Sperrung nur 8,90 Euro statt 11,50 Euro. In der Nürburgring eSports Bar erhalten Gäste 10 Prozent Rabatt auf alle digitalen Fahrpakete. Auch in den Restaurants LUCIA - Pollo Italiano und Bitburger Gasthaus gibt es 10 Prozent Rabatt auf alle Speisen und Getränke.

Rund um die Strecke

Foto: Ring-Race-Shoot

Aber auch abseits des Asphalts gibt es einiges zu erkunden. Das Zuschauen der Touristenfahrten ist rund um die Nordschleife an den Zuschauerpunkten kostenlos möglich, im ring°werk, dem Motorsport-Erlebnismuseum wird über 90 Jahre Geschichte hautnah erlebbar, digitalen Motorsport gibt es in der Nürburgring eSports Bar und das passende Andenken findet man im ring°fanshop am ring°boulevard.

Öffnungszeiten Green Hell Driving Days Nordschleife: