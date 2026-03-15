Beifahrerin nach Unfall bei der Rallye Hessisches Bergland verstorben

Am Samstag kam es bei der Rallye Hessisches Bergland zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem die Beifahrerin Nina Becker ums Leben kam. Die 43 Jahre alte Sportlerin erlag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich bereits auf der ersten Wertungsprüfung der Veranstaltung, die im Rahmen des Deutschen-Rallye-Cups ausgetragen wurde. Becker war zusammen mit Fahrer Sebastian Schemmann in einem Ford Fiesta Rally4 gestartet. Auf der Auftaktprüfung kam das Fahrzeug von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum.

Nach dem Aufprall wurde umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt. Beide Insassen konnten aus dem Wrack geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verunglückten in eine nahe gelegene Klinik. Dort erlag Becker ihren schweren Verletzungen. Schemmann wird weiterhin stationär behandelt, schwebt nach Angaben der Veranstalter aber nicht in Lebensgefahr.

Die Nachricht vom Tod der Co-Pilotin führte zum sofortigen Abbruch der Veranstaltung in Nordhessen. Das Rallyezentrum befand sich in Malsfeld-Ostheim, von wo aus die Teams in den zweiten Lauf der DRC-Saison 2026 gestartet waren.

Nina Becker war eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Rallyeszene. Sie fungierte als erste Vorsitzende des Motor Sport Club Emstal e.V. In der offiziellen Mitteilung der Serienorganisation zur Tragödie wurde ihr Engagement gewürdigt: "Sie lebte für ihre Familie und ihren Motorsport. Der deutsche Rallyesport hat eine engagierte Motorsportlerin, aber auch eine Freundin verloren."

Glimpflicher verlief am Freitag ein heftiger Unfall bei der Rebenland-Rallye in Österreich, in Albert von Thurn und Taxis verwickelt war. Bei der vierten Wertungsprüfung war er mit seinem Skoda Fabia RS Rally2 von der Straße abgekommen und rund 50 Meter einen Abhang hinabgestürzt.

Nach dem Unfall klagten von Thurn und Taxis sowie Beifahrerin Jara Hain über Rückenschmerzen und wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht, die sie mittlerweile aber wieder verlassen konnten. Von Thurn und Taxis war 2010 Meister des ADAC GT-Masters und wechselte vor einigen Jahren von der Rundstrecke in den Rallyesport.