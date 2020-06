Brief vom Papst an Alex Zanardi: "Eine Lehre für die Menschlichkeit"

Alex Zanardi hat infolge des schweren Verkehrsunfalls mit seinem Handfahrrad vom Freitag vergangener Woche mittlerweile mehrere Tage und Nächte auf der Intensivstation des Krankenhauses Santa Maria alle Scotte in Siena verbracht. Der schwer am Kopf verletzte Italiener wird in einem künstlichen Koma gehalten. Für den Beginn der kommenden Woche ziehen die Ärzte ein langsames Aufwecken in Betracht, sofern sich Zanardis Zustand bis dahin nicht verschlechtert.

Zanardis Ehefrau Daniela, Sohn Niccolo und Mutter Anna sind bei ihm im Krankenhaus und dürfen ihn zeitweise einzeln sehen. Doch nicht nur von der Familie erhält der 53-jährige Italiener Beistand. Alex Tagliani - Zanardis Unfallgegner vom schicksalhaften Lausitz-Rennen 2001 der CART-Serie - drückt die Daumen, dass "er es einmal mehr schafft, aus dieser Misere herauszukommen".

Und nun hat auch der Papst seinen Beistand für Zanardi zum Ausdruck gebracht. "Ihre Lebensgeschichte ist ein Beispiel dafür, wie man nach einem plötzlichen Halt wieder durchstarten kann", so die Worte von Papst Franziskus im Brief an Zanardi, der von der italienische Tageszeitung 'Gazzetta dello Sport' abgedruckt wurde.

Mit diesen Worten bezieht sich das Kirchenoberhaupt auf Zanardis eindrucksvolles Comeback nach dem Lausitz-Unfall, der den zweimaligen CART-Champion beide Beine gekostet hat. Trotz dieses Schicksalsschlags hat Zanardi seine Rennfahrerkarriere nicht beendet. In den vergangenen Jahren war er mit seinen Beinprothesen bei zahlreichen internationalen Rennen am Start und erfolgreich.

WTCC, Oschersleben 2005: Zanardis emotionaler erster Sieg nach dem Unfall Foto: Motorsport Images

So brachte es Zanardi in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) im Zeitraum von 2005 bis 2009 auf vier Siege am Steuer eines speziell auf seine Bedürfnisse umgebauten BMW. Mit ganz ähnlich umgebauten BMW-Fahrzeugen ging er bei zwei 24-Stunden-Rennen - Spa-Francorchamps 2015 und Daytona 2019 - an den Start. Darüber hinaus war Zanardi in den Jahren 2018 und 2019 bei zwei DTM-Events (Misano und "Dream-Race" in Fuji) am Start.

Und nicht zuletzt hat Zanardi zahlreiche große Erfolge mit dem Handbike gefeiert. Bei den Paralympischen Spielen in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 errang er zusammengerechnet vier goldene und zwei silberne Medaillen. Zudem hat er es mit dem Handfahrrad auf mehrere Medaillen bei WM-Rennen und auf Rekorde bei Triathlons gebracht.

"Durch den Sport haben Sie den Menschen gelehrt, das Leben als Protagonist zu meistern. Sie haben aus einer Behinderung eine Lehre für die Menschlichkeit gemacht", so die Worte von Papst Franziskus im Brief an Zanardi, mit dem er nicht nur den am Freitag Verunglückten selbst, sondern auch dessen Familie anspricht: "In dieser schmerzhaften Phase bin ich Ihnen nahe. Ich bete für Sie und Ihre Familie."

Paralympics, Rio de Janeiro 2016: Zanardi als Sieger des Handbike-Rennens Foto: BMW AG

Mit Bildmaterial von BMW AG.