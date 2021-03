Campos präsentiert Sonderlackierung in Gedenken an Adrian Campos

Campos-Gründer Adrian Campos ist am 27. Januar 2021 an einer Aortendissektion verstorben. Das Team hat jetzt eine spezielle Lackierung in Gedenken an den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer präsentiert. Die Lackierung wird sowohl in der Formel 2 als auch Formel 3 gefahren werden.

Die Fahrzeuge werden nicht mehr im traditionellen Orange erstrahlen, sondern wurden in schwarz-weiß umlackiert. Diese Farben nutzte das Team im Jahr 1998 in dessen ersten Saison nach der Gründung durch Adrian Campos. Der Gründer des Rennstalls wurde 60 Jahre alt.

Campos Racing startet im Jahr 2021 im traditionellen Schwarz-Weiß Foto: Campos Racing

"Campos Racing verweist mit dem Schwarz-Weiß auf die Wurzeln des Teams", heißt es weiter. "Das ist die Lackierung, die in unserer Rennsport-Geschichte am häufigsten verwendet wurde." Die charakteristischen Rechtecke prangten im Jahr 1998 auch auf den Autos von Marc Gene und Antonio Garcia.

Adrian Campos' Unterschrift prangt auf den Motorhauben Foto: Campos Racing

Mit Bildmaterial von Campos Racing.