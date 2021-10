Canossa Events gibt die Gründung von Canossa Racing bekannt

Canossa Events, Teil von Motorsport Network, LLC, und GPS Classic haben die Gründung von Canossa Racing bekannt gegeben, einem Joint Venture, das sich auf die Organisation von Rennstreckenaktivitäten für Fahrer und Oldtimer-Liebhaber konzentriert. Canossa Racing wird das Know-how und das breite Netzwerk von Canossa Events mit dem fundierten Wissen von GPS Classic über Oldtimer-Rennen kombinieren.

Im Rahmen des neuen Joint Ventures hat Canossa Racing auch den Alfa-Revival-Cup übernommen, eine bekannte italienische Rennserie für alle Alfa-Romeo-GT-Fahrzeuge und Tourenwagen der Baujahre 1947 bis 1981, die vom Automobile Club of Italy (ACI) genehmigt wurde.

Die Gründung von Canossa Racing ergänzt die zahlreichen von Canossa Events organisierten Sport- und Oldtimer-Veranstaltungen und ermöglicht es dem Unternehmen, sein einzigartiges Veranstaltungsangebot für Fahrer, Sammler und Enthusiasten weiter auszubauen und neue Synergien in der Abteilung Driven Lifestyle von Motorsport Network zu schaffen.

Alfa-Revival-Cup in Monza Foto: GPS Racing

Luigi Orlandini, Vorsitzender und CEO von Canossa Events, sagte: "Ich freue mich, dieses neue Joint Venture - Canossa Racing - anzukündigen, ein weiterer aufregender Schritt in Richtung unserer kontinuierlichen Wachstumsstrategie. Gemeinsam werden wir neue Möglichkeiten für all diejenigen schaffen, die ihre Zeit gerne auf einer Rennstrecke verbringen. Der Alfa-Revival-Cup ist ein perfektes Beispiel für eine fantastische Rennserie, die allen "'Alfisti' gewidmet ist, die gerne neue Emotionen an Bord eines authentischen Alfa Romeo erleben möchten."

Tommaso Gelmini, Gründer und CEO von GPS Classic, ergänzte: "Ich freue mich sehr mit Canossa Events, einem weltweit führenden Anbieter von Veranstaltungen und Erlebnissen im Bereich Motorsport und Automobil, bei der Gründung von Canossa Racing zusammenzuarbeiten."

"Seit mehr als 15 Jahren organisiert GPS Classic Veranstaltungen für Oldtimer-Rennwagen, und dies ist eine ideale Gelegenheit, unser Know-how mit dem Canossa-Team zu teilen. Dieses neue Joint Venture sowie die Übernahme des Alfa-Revival-Cups bieten eine fantastische Gelegenheit, die Rennserie für ein breiteres und internationaleres Publikum weiterzuentwickeln."

Mit Bildmaterial von GPS Classic.