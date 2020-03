Chefin von WTF1 wird Leiterin Digital-Strategie des Motorsport Network

Das Motorsport Network, die schnell wachsende digitale Plattform im Herzen der Motorsport- und Automobilindustrie, freut sich die Verpflichtung von Jess McFadyen als Leiterin der Digital-Strategie bekanntzugeben.

Jess, die im Londoner Büro arbeitet, wird für die Digital-Strategie der zahlreichen Motorsport-Titel des Unternehmens verantwortlich sein. Dazu zählen Motorsport.com, das aktuell in 15 Sprachversionen verfügbar ist, GP Racing, das weltweit meistverkaufte Formel-1-Magazin und die Marke Autosport, die 2020 als Zeitschrift ihr 70-jähriges Jubiläum feiert.

Jess kommt von Dennis Publishing zum Motorsport Network. Dort war sie zuvor Chefin des Social-Media-Dienstes WTF1. In dieser Rolle war sie für das rasante Wachstum der Marke, von einem studentischen Projekt zu einem der am schnellsten wachsenden Motorsport-Portale der Welt verantwortlich.

Das Motorsport Network hat mit mehr als 56 Millionen Nutzern pro Monat in 205 Länder die größte Reichweite bei Motorsport- und Automobil-Enthusiasten. Jess wird eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Reichweite weiter auszubauen.

Jess McFadyen sagt: "Ich habe meine Karriere im Motorsport bei Autosport.com begonnen. Daher fühlt sich dieser Schritt an, als käme ich zurück nach Hause. Seitdem habe ich meine Liebe zu diesem Sport genutzt, um eine echte Verbindung zu den Fans aufzubauen und ihnen Inhalte zu liefern, die bei ihnen nachhaltigen Anklang finden."

"Das ungenutzte Potenzial, das diese enorm einflussreichen Marken haben, ist eine sehr aufregende Perspektive, und in Verbindung mit meiner Leidenschaft kann ich es kaum erwarten, neue und unschlagbare globale digitale Angebote für Motorsportfans zu entwickeln".

James Dickens, Vice President of Editorial sagt: "Dank ihrer Leidenschaft für die Erstellung von Inhalten, welche die Interessen der Fans wirklich ansprechen, hat sich Jess in der Branche schnell einen Namen als eine der führenden Expertinnen für das Beteiligung von Motorsportfans gemacht. Ich freue mich darauf, mit Jess zusammenzuarbeiten, um unsere weltweite digitale Fangemeinde zu vergrößern und zu bedienen und unsere Motorsportmarken in neuen und bestehenden Kanälen zu stärken."

Über das Motorsport Network

Das Motorsport Network ist eine integrierte digitale Plattform, die das Ziel für alles rund um Autos und Motorsport ist. Wir befinden uns im Herzen der Automobil- und Rennsportindustrie und bieten einer globalen Gemeinschaft von Millionen von Fans die Möglichkeit, die besten Teams, Fahrer und Automarken der Welt kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln, die niemand sonst machen kann.

Wir bauen eine Gemeinschaft für die Fans auf, indem wir unglaubliche persönliche Erfahrungen ermöglichen, die ihre Leidenschaft anregen und die Welt der Autos und des Rennsports für die nächste Generation öffnen.

