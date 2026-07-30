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DTM eSports Championship: RaceRoom holt DTM 2026 auf die virtuelle Strecke

Mega-Update: Drei brandneue Fahrzeuge und ein überarbeitetes Modell - Alle Fahrzeugdesigns der DTM-Saison 2026 - Umfangreiche technische Verbesserungen

ADAC Motorsport
Veröffentlicht:
DTM eSports Championship: RaceRoom holt DTM 2026 auf die virtuelle Strecke

Die DTM 2026: Ab dem 4. August bei RaceRoom

Foto: ADAC Motorsport

Grandiose Neuigkeiten für alle DTM-Fans in RaceRoom: Am 4. August veröffentlicht KW Studios ein umfangreiches Update und bringt drei neue GT3-Fahrzeuge sowie ein überarbeitetes Modell auf die virtuelle Rennstrecke, dazu kommen alle Designs der aktuellen Saison.

Herzstück der Neuerung sind die drei brandneuen GT3-Rennwagen: Erstmals auf die Plattform kommen der Aston Martin Vantage GT3 Evo, der Ford Mustang GT3 Evo sowie der Lamborghini Temerario GT3. Hinzu kommt die überarbeitete Evo-Version des amtierenden DTM-Meisterautos von Porsche: Der bereits im Spiel vertretene 911 GT3 R erhält mit dem 911 GT3 R Evo sein technisches Facelift.

Passend dazu halten mit dem Content-Update auch die Fahrzeugdesigns sämtlicher DTM-Autos inklusive BMW, McLaren und Mercedes-AMG Einzug ins Spiel, und zwar mit dem individuellen Fahrzeugdesign jedes einzelnen Piloten der Saison 2026.

DTM-Racer dürfen sich mit dem DTM Community-Cup außerdem auf eine brandneue Serie an Events freuen, die sich unmittelbar an die noch laufende DTM eSports Championship anschließt und voraussichtlich in der Woche nach dem großen Onsite-Finale am Nürburgring an den Start geht.

Hier können alle SimRacer die neuen Boliden gleich einem Härtetest unterziehen. In der DTM eSports Championship selbst wird bis zum Schluss mit den Fahrzeugen der vergangenen Spielzeit gefahren.

Neben den neuen Autos und Designs liefert das RaceRoom-Team aus Fichtenberg zudem eine komplett überarbeitete Nürburgring-Nordschleife, ein aufgefrischtes Monza, umfangreiche Optimierungen der dedizierten Server sowie einen ersten Blick auf das brandneue In-Game-HUD.

Alles in allem mehr als genug Gründe, auch im Hochsommer den PC anzuwerfen, sich selbst ans Steuer zu setzen und mit den neuen DTM-Boliden samt neuen Designs in die Saison 2026 einzutauchen.

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