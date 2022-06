duPont Registry: Neuer Geschäftsführer und strategischer Investor

Audio-Player laden

duPont Registry, ein Unternehmen von Motorsport Network, gibt die Ernennung von Ken Harte zum Geschäftsführer (General Manager) und gleichzeitig neuestem strategischen Investor bekannt.

duPont Registry, vertrauenswürdigste Quelle für Exoten, Klassiker und Luxusautos, hat im Zuge seiner digitalen Transformation den 30-jährigen Automobilveteranen für die Leitung des Verkaufsteams und die Bestandsverwaltung ausgewählt.

Harte kam zu duPont Registry, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen bei führenden Luxusautohändlern tätig war und zu einem der USA-weit besten Verkäufer für Marken wie Rolls-Royce, Bentley, Bugatti und BMW wurde.

Harte verfügt über ein tiefes Verständnis für den Betrieb von Autohäusern und über umfangreiche Erfahrungen mit der Nutzung von Technologien, um das Luxuserlebnis für Marken, Partner und Kunden zu verbessern.

"Ich freue mich sehr, dem Team von duPont Registry beizutreten. Es ist eine unglaubliche Zeit für diese Marke, da sie stark in eine technologische Infrastruktur investiert, um über den Printbereich hinaus auf digitale Kanäle zu expandieren", sagt Ken Harte.

"Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um die Beziehungen von duPont Registry zu tausenden von Luxusautohändlern im ganzen Land zu pflegen und meine Verbindungen in der Branche für die Rekrutierung zu nutzen. Ziel ist es, unser internes Team zu vergrößern und unsere Expansion in neue Branchen zu unterstützen", so Harte.

Seit mehr als 36 Jahren bringt duPont Registry Händler und Sammler von Luxusautos weltweit zusammen. Unter dem Portfolio von Motorsport Network nutzt das Unternehmen neue Technologien, um seine Position als einflussreichster und anspruchsvollster Marktplatz für Luxusautos weiter auszubauen.

"Es ist eine entscheidende Zeit für duPont Registry, da wir uns von einer Quelle für Exoten, Ultra- und Luxusfahrzeuge zur ultimativen Luxusplattform entwickeln", sagt Steven Chapman, Präsident von duPont Registry.

"Ken bringt eine Fülle von Erfahrungen aus dem Händlerbereich und dem operativen Geschäft mit. Diese wird duPont Registry nutzen, um sicherzustellen, dass wir das Erlebnis liefern, das unsere Kunden von unserer Marke erwarten", so Chapman.

Mit Bildmaterial von duPont Registry.