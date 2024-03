Bahnbrechende neue Rennstrecke soll Grenzen des Motorsports verschieben

Die erste Kurve steigt um 20 Stockwerke an, die Hauptgerade verläuft entlang einer Achterbahn und das Layout kombiniert Straßen- und Rundkursabschnitte, die zu einer der längsten Rennstrecken der Welt erweitert werden können.

Der Speed Park Track in Qiddiya City vor den Toren Riads wurde vom legendären F1-Streckenarchitekt Hermann Tilke entworfen, der ehemalige F1-Fahrer Alexander Wurz brachte seine Fahrerperspektive in das Layout ein. Das Team hinter der Rennstrecke hat auch mit den Entwicklern der völlig neuen Stadt zusammengearbeitet, um sie nahtlos in die umliegenden Unterhaltungsviertel zu integrieren.

Derzeit ist er noch in Entwicklung, aber zukünftig soll der Veranstaltungsort eine breite Palette von hochklassigen Motorsportveranstaltungen ausrichten. Abdullah Aldawood, geschäftsführender Direktor der Qiddiya Investment Company ist davon überzeugt, dass die Entwicklung der Rennstrecke "uns einen Schritt näher an die Positionierung von Qiddiya City als Zentrum des globalen Motorsports bringen wird".

Er erklärt: "Die Strecke wird in der Lage sein, weltweit bekannte Rennveranstaltungen auszurichten, die ein breites Publikum ansprechen. Sie wird von den imposanten Tuwaiq-Bergen in Qiddiya City überragt und soll von adrenalinkick-gebenden Attraktionen, Erlebnissen und Veranstaltungen umgeben sein, die ein immersives Erlebnis bieten, das über den Rennsport hinausgeht.

"Der Speed Park Track wird sich nahtlos in die Umgebung und das Stadtbild einfügen, wobei die erste Kurve die Rennfahrer über eine Bühne für Live-Musik trägt und parallel zur Achterbahn Six Flag's Falcon's Flight gefahren wird, komplettiert mit Einzelhandels-, Gastronomie- und Hotellerieangeboten, die den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis bieten, bei dem Sport, Unterhaltung und Kultur aufeinandertreffen."

Ein neues Konzept für den Rennsport

Das Streckenkonzept verbindet das Beste aus beiden Arten von Rennsport. Ein Straßenabschnitt, der durch die moderne Architektur der Stadt führt, und einem permanenten, schnellen und offenen Rundkurs, der an Unterhaltungs-, Gastronomie- und Freizeitangeboten vorbeiführt, darunter ein Wasserpark und ein Themenpark.

Die Strecke verfügt mit "The Blade" über eine Hochgeschwindigkeitskurve, die 108 Meter (20 Stockwerke) ansteigt und wieder fällt.

Speed Park Track in Qiddiya City Foto: Qiddiya Media

Aldawood findet: "Was den Speed Park Track wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, eine breite Palette von Motorsportveranstaltungen zu beherbergen. Von der ikonischen 'Blade', die sich über einen Musikveranstaltungsort erhebt, bis hin zu Straßenabschnitten, die durch kulturelle Viertel führen, wird sie den Goldstandard für die Branche setzen und die Welt des Motorsports für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen neu definieren."

Auch das Zuschauererlebnis wird ziemlich einzigartig sein, da die herkömmlichen Tribünen zugunsten von erhöhten Terrassen wegfallen werden. Die Idee dahinter? Die Höhe ermöglicht es, die Aussichtsbereiche viel näher an die Strecke zu platzieren, mehrere Aussichtspunkte direkt am Rand des Renngeschehens zu schaffen und den Motorsportfans ein neues, immersives Erlebnis zu bieten.

Die Strecke nutzt auch den Höhenunterschied von über 100 Metern optimal aus und verspricht eine Vielzahl unterschiedlicher Aussichtspunkte auf ihrer gesamten Länge.

Aldawood erklärt: "Es ist nicht nur ein Veranstaltungsort, sondern der Höhepunkt unserer Bemühungen, Qiddiya City als Zentrum des globalen Motorsports zu positionieren. Unsere Vision für die Strecke geht über den Nervenkitzel des Rennsports hinaus - die Zuschauer werden Zeuge eines der anspruchsvollsten und beeindruckendsten Rennerlebnisse der Welt, das den Sport, wie wir ihn kennen, neu erfindet."

Motorsport und Unterhaltung kombiniert

Die Konstrukteure sind dem jüngsten Trend gefolgt, Rennstrecken und Unterhaltungsorte zu kombinieren - was sich in Miami und Las Vegas als äußerst beliebt erwiesen hat -, aber dieses Mal sind sie mehr denn je miteinander verbunden, da die gesamte Stadt derzeit im Bau ist und die Rennstrecke von Anfang an in dicht bebaute städtische Unterhaltungsviertel integriert wurde.

Die "Blade"-Kurve soll legendär werden, indem sie buchstäblich über einem Veranstaltungsort für Live-Musik aufragt. In einem anderen Abschnitt ist die Strecke so positioniert, dass den Rennfahrern die einzigartige Möglichkeit gegeben wird, ihre Höchstgeschwindigkeit mit der höchsten Achterbahn der Welt, Falcon's Flight, zu messen, die Teil des benachbarten Six Flags Qiddiya City ist.

Aldawood fügt hinzu: "Unser Ziel ist es, ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, an dem sich Fans aus aller Welt erfreuen können. Die einzigartige Vielseitigkeit der Strecke in Verbindung mit modernster Technologie wird dafür sorgen, dass den Zuschauern ein bahnbrechendes Motorsporterlebnis geboten wird, das seinesgleichen sucht. Dadurch können die Besucher zusätzliche Angebote vor Ort nutzen und ihren Besuch über das Rennerlebnis hinaus ausdehnen.