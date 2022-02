Exklusiv bei PS on Air: Das sind die neuen Fahrer von T3 Motorsport Am Sonntag ab 13 Uhr heißt es wieder PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk - Diesmal wird T3 Motorsport seine Fahrerpaarungen bekanntgeben

Knapp fünf Wochen bevor das Feld der Deutschen GT-Meisterschaft beim offiziellen Vorsaisontest in Oschersleben aufeinandertrifft, begrüßt Moderator Patrick Simon wieder prominente Gäste aus der Welt des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany. Die Sendung gibt es live am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Motorsport-Total.com zu sehen. In der zweiten Folge ist T3 Motorsport zu Gast. Der sächsische Rennstall plant für seine vierte Saison in der Rennserie wieder den Einsatz des Lamborghini Huracan GT3 Evo. Mit wie vielen Fahrzeugen und vor allem mit welchen Fahrerpaarungen das Team aus Dresden an den Start gehen wird, verrät das Team exklusiv bei PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk. Im vergangenen Jahr erzielten Maximilian Paul und Luca Ghiotto mit Rang sechs auf dem Nürburgring das beste Saisonergebnis für T3 Motorsport.