Ferrari zeigt neues GT3-Auto: Erste Bilder des Ferrari 296 GT3

Audio-Player laden

Das ist der neue Ferrari 296 GT3: Das italienische Unternehmen hat in Fiorano die Hüllen fallen lassen und sein neues Fahrzeug für die Saison 2023 am Dienstag ausgiebig getestet. Der Testtag markiert den Start des Entwicklungsprogramms für das Auto, das kommendes Jahr erstmals in Rennen eingesetzt werden soll.

Der neue 296 GT3 ist der Nachfolger des sehr erfolgreichen 488 GT3, der viele Jahre in verschiedenen GT3-Serien eingesetzt worden ist. Das neue Fahrzeug wurde im Kooperation mit Oreca gebaut. Laut Ferrari wurde das Auto auf der Strecke getestet und nach den Stints regelmäßig von den Mechanikern vor Ort überprüft und ausgelesen, um Daten zu sammeln.

Dabei waren die beiden Ferrari-Werksfahrer Alessandro Pier Guidi und Andrea Bertolini, die am Steuer des 296 GT3 Platz genommen haben. Das neue GT3-Auto verfügt über einen Sechs-Zylinder-Motor, der anders als bei der Straßenversion ohne Hybridkomponente auskommt, da das GT3-Reglemente der SRO noch keine Elektrifizierung vorsieht.

Ferrari hat mit dem Testprogramm begonnen Foto: Ferrari

"Es gibt ein intensives Testprogramm für das Auto, das jetzt vor uns liegt", verrät der Italiener. "Wir haben aus den ersten Fahrten aber schon gutes Feedback ziehen können." Der Ferrari 296 GT3 wird parallel mit dem Hypercar der Sportwagen-Marke eingeführt werden, das kommendes Jahr sein Debüt in der Langstrecken-WM (WEC) feiern soll.

Neben dem Ferrari 296 GT3 wird ein Hypercar für Le Mans entwickelt Foto: Ferrari

Weitere Co-Autoren: Charles Bradley. Mit Bildmaterial von Ferrari.