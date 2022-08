Feuer zu Hause: Alex Zanardi kommt nicht zu Ruhe

Audio-Player laden

Nächste Hiobsbotschaft für Alessandro "Alex" Zanardi: In seinem Wohnhaus in Noventa Padovana ist ein Feuer ausgebrochen. Der 55-Jährige wurde in nach Vicenza evakuiert. Er hatte seit knapp neun Monaten in seinem Haus, das er mit seiner Familie bewohnt, seine Rehabilitation fortgesetzt.

Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle bekommen, die Brandursache ist noch unklar. Ebenso muss der Schaden an den Geräten und Maschinen, die Zanardi zu seiner Reha nutzt, noch begutachtet werden.

Der zweimalige IndyCar-Champion und viermalige Olympiasieger im Para-Cycling setzt seine Reha nun in einer medizinischen Einrichtung in Vicenza fort, unserem Schwesterportal 'Motorsport.com Italien' zufolge im San-Bartolo-Krankenhaus. Diese Einrichtung kennt er bereits aus den Monaten nach seinem schweren Handbike-Unfall im Juni 2020.

Zanardi ist dem Tod bereits bei seinem schweren ChampCar-Unfall im September 2001 auf dem Lausitzring von der Schippe gesprungen. Mit seinem unbändigen Willen, sich auch ohne Beine wieder ins Leben zu kämpfen, wurde er zur Inspiration für Millionen von Menschen.

Am 19. Juni 2020 hatte er den zweiten schweren Unfall seines Lebens, als er bei einem Charity-Rennen in Pienza mit seinem Handbike in einen LKW krachte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu.

Fast eineinhalb Jahre verbrachte er anschließend in verschiedenen medizinischen Einrichtungen, in denen unter anderem sein Gesicht rekonstruiert wurde. Im Dezember 2021 vermeldete seine Ehefrau, dass er einige Wochen zuvor wieder in sein Zuhause zurückkehren konnte. Seitdem waren Meldungen sehr spärlich gesät. Zanardi befindet sich weiterhin in der Reha-Phase.

