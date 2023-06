Ford Mustang GT4 offiziell vorgestellt: Kundensport-Rennwagen kommt ab 2024

Im Rahmen der 24h von Le Mans wurde bereits der GT3-Bolide vorgestellt, nun folgt der Ford Mustang GT4. Der neue Kundensport-Rennwagen, der ebenfalls auf der Dark Horse-Variante der jüngsten, nunmehr siebten Mustang-Generation basiert, wird von einem kraftvollen V8-Motor angetrieben.

Für die Entwicklung und den Bau des Rennwagen ist Multimac verantwortlich. Der Ford Mustang GT4 setzt auf spezielle Multimatic DSSV-Stoßdämpfer, zahlreiche Karosserieteile aus Naturfasern sowie ein gerade verzahntes Schnellschaltgetriebe von Holinger. Per Schaltwippen am Lenkrad lassen sich die pneumatisch gesteuerten Gangwechsel vornehmen.

Einblicke in das Cockpit des neuen Ford Mustang GT4 Foto: Ford

"Wir sind sehr stolz darauf, bei unserem Rennwagenprogramm mit so großartigen Partnern zusammenarbeiten zu können", betont Christian Hertrich, Leiter Motorsportantriebe bei Ford Performance.

V8-Motor bei Ford entwickelt

Der V8-Rennmotor basiert auf der Ford Coyote-Familie. Ford Performance hat ihn komplett im eigenen Haus entwickelt und wird ihn auch am Firmensitz in Dearborn (Michigan) fertigen. "Dass wir den V8-Motor des Mustang GT4 vollständig bei uns entwickelt haben, stellt eine Besonderheit dar", so Hertrich.

Die markante Aerodynamik des Mustang GT4 erfüllt die besonderen Anforderungen des GT4-Reglements, sodass sich der Rennwagen in allen GT4-Rennserien auf der Welt einsetzen lässt. "Wir können auf ein tolles Team setzen", so Hertrich. "Ich freue mich bereits für die Mustang-Fans, wenn sie den neuen Mustang GT4 erstmals in Action erleben."

Der Ford Mustang GT4 lässt sich weltweit in den GT4-Serien einsetzen Foto: Ford

"Der neue Mustang GT4 zählt zu den Schlüsselelementen unseres Motorsport-Modellangebots", ergänzt Mark Rushbrook, Direktor Ford Performance. "Damit sind wir für Rundstreckenaktivitäten im GT-Bereich auf allen Kundensportebenen gewappnet." Technische Details zum Ford Mustang GT4 sowie Preise folgen in Kürze.

Mit Bildmaterial von Ford.