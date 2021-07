Formel 1 in der Schule: Motorsport.tv zeigt Weltfinale 2021 live

Potenzieller Formel-1-Nachwuchs bekommt in Zukunft eine neue Plattform. Motorsport.tv wird das Weltfinale 2021 des Wettbewerbs "Formel 1 in der Schule" live auf seiner Plattform ausstrahlen und den Schülern damit ein internationales Publikum bieten. Dazu wird eigens ein neuer Kanal ins Leben berufen, bevor die Finals vom 4. bis 8. Juni stattfinden.

Dieser wird Streams des Events zeigen und so die cleversten Nachwuchstalente ins Rampenlicht rücken. Zudem werden dort auch Lehrvideos im Bereich Naturwissenschaft sowie die Highlights der nationalen Wettbewerbe zu sehen sein.

Der Wettbewerb "Formel 1 in der Schule" wurde 1999 gegründet und findet in 52 Ländern statt. Schüler im Alter von elf bis 19 Jahren entwickeln dabei einen gasangetriebenen Miniatur-Formel-1-Boliden am Computer und schicken diesen anschließend in ein Rennen über 20 Meter.

"Formel 1 in der Schule ist ein wichtiges Projekt, das dabei hilft, zukünftigen Talenten einen Einstieg in unsere Industrie zu ermöglichen", sagt Simon Danker, Geschäftsführer von Motorsport.tv. "Den Wettbewerb auf Motorsport.tv zu promoten und mehr Schüler dazu zu ermutigen, sich den MINT-Fächern zuzuwenden, ist etwas, auf das ich sehr stolz bin."

Mit Bildmaterial von Motorsport.tv.