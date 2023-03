Fotostrecke: Alle Art-Cars von BMW in der Übersicht

Audio-Player laden

BMW-Fahrzeuge gepaart mit außergewöhnlicher Farbgebung: Der Beginn dieser Art-Car-Tradition liegt nun schon fast 50 Jahre zurück! Im Jahr 1975, also vor 48 Jahren, war es der amerikanische Bildhauer Alexander Calder, der zum ersten Mal ein Fahrzeug aus München künstlerisch gestaltete.

Seitdem sind 18 weitere Fahrzeuge in den erlesenen Kreis der BMW-Art-Cars aufgenommen worden, zuletzt der M6 GT3, mit dem der Brasilianer Augusto Farfus beim FIA GT World Cup im Rahmen des Macau Grand Prix 2017 an den Start ging.

Die Geschichte der BMW Art Cars ist auch eng mit der Geschichte der 24 Stunden von Le Mans verbunden. Beim Langstreckenklassiker an der Sarthe gingen die ersten Art-Cars an den Start - mit zum Teil sehr unterschiedlichem Erfolg. Auch der von Jeff Koons gestaltete BMW M3 GT2 aus dem Jahr 2010 nahm an den 24h von Le Mans teil - und schied aus.

In einer Fotostrecke stellt euch unser Schwesterportal 'Motorsport-Total.com' alle 19 Art-Cars vor und beleuchtet die Hintergründe - HIER KLICKEN!

