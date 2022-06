Goodwood Festiaval of Speed 2022 im kostenlosen Livestream

Audio-Player laden

Es ist so etwas wie das große Klassentreffen des internationalen Motorsports: Das Goodwood Festival of Speed. Vom 23. bis 26. Juni 2022 sind rund um das Goodwood House im Süden Englands aktuelle und historische Straßen- und Rennfahrzeuge in Aktion. Bei 'Motorsport.com' ist das Programm an allen vier Tagen im kostenlosen Livestream zu sehen.

Einer der Höhepunkte ist in diesem Jahr die Premiere des LMDh-Rennwagens von Porsche, der in Goodwood nicht nur der Öffentlichkeit präsentiert, sondern auch am Bergrennen teilnehmen wird. Auch das Gen3-Auto des Formel-E-Teams Mahindra feiert in Goodwood seine Premiere.

BMW setzt beim Festival of Speed die Feier des 50-Jährigen Jubiläums von BMW M fort und wird berühmte Fahrzeuge aus der Geschichte des Unternehmens nach Goodwood bringen.

Aus der Formel 1 haben sich die Fahrer George Russell (Mercedes) und Guanyu Zhou (Alfa Romeo) angekündigt. Draüber hinaus wird Nigel Mansell 30 Jahre nach seinem WM-Triumph wieder den Williams-Renault FW14B fahren.

Auch die Zweirad-Fans kommen auf ihre Kosten. So wird Dani Pedrosa das aktuelle MotoGP-Bike von KTM fahren. Auch die MotoGP-Legenden Kevin Schwantz, Mick Doohan und Giacomo Agostini sind in Aktion zu sehen.

Die Übertragung aus Goodwood startet am Donnerstag um 09:45 Uhr. Am Freitag, Samstag und Sonntag beginnt der Livestream jeweils gegen 9:00 Uhr und zeigt den ganzen Tag lang, was sich rund um das Goodwood House tut.

Im Mittelpunkt steht dabei die Rennaction auf dem 1,86 Kilometer langen Bergkurs. Dort geht eine bunte Mischung aus historischen und aktuellen Rennautos, Motorrädern und Sportwagen an den Start. Darüber hinaus werden auch Bilder von der Rallye-Prüfung, der Driftshow sowie Interviews mit Protagonisten gezeigt.

Livestream-Zeiten Goodwood Festival of Speed 2022:

Donnerstag, 23. Juni: 09:45-19:00 Uhr

Freitag, 24. Juni: 09:00-20:00 Uhr

Samstag, 25. Juni: 09:00-20:00 Uhr

Sonntag, 26. Juni: 09:00-20:00 Uhr

Ohen Gewähr, Angaben in MESZ

